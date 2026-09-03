Luto en Hollywood: muere recordada actriz de Disney e ‘iCarly’, esto es lo que se sabe

La industria del entretenimiento juvenil está de luto tras confirmarse el deceso de la actriz estadounidense Carla Jeffery a los 33 años. La noticia fue dada a conocer este 1 de septiembre de 2026 por su agencia de representación, Alexanders Talent Management, a través de un comunicado oficial publicado en sus plataformas digitales.

Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

Jeffery era ampliamente reconocida por su interpretación de ‘Bree’ en la franquicia musical Zombies de Disney Channel, así como por sus apariciones en populares producciones de la televisión internacional.

Según detalló la agencia Alexanders Talent Management, la relación profesional y personal con la artista se extendió por más de dos décadas, desde que se vinculó a la firma a la edad de 12 años.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien partió el 1 de septiembre de 2026, con tan solo 33 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa”, expresó la representación artística en la misiva pública.

Respecto a las causas de su fallecimiento, hasta el momento ni los familiares ni sus voceros oficiales han revelado detalles médicos ni las circunstancias exactas de su muerte.

Ante la ola de mensajes y la atención mediática generada, la agencia hizo una solicitud explícita de prudencia y respeto hacia el entorno cercano de la intérprete:

“Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Pedimos respetuosamente que se honre su privacidad mientras atraviesan el duelo por esta pérdida inimaginable”.

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, e inició su carrera actoral desde muy joven. Su consolidación en la pantalla internacional llegó al integrarse al elenco principal de la saga de películas originales de Disney Channel, Zombies.

En la franquicia, cuya primera entrega se estrenó en 2018, Jeffery dio vida a Bree, una carismática animadora de la escuela Seabrook, mejor amiga de la protagonista Addison y pareja en la ficción del personaje Bonzo.

Su participación se extendió a lo largo de la trilogía completa (Zombies en 2018, Zombies 2 en 2020 y Zombies 3 en 2022). Posteriormente, la actriz continuó ligada al proyecto prestándole su voz al mismo personaje en la serie animada de formato corto Zombies: The Re-Animated Series.

Andrés Fierro, recordado actor de ‘Padres e Hijos’, se reencuentra con su hijo tras años de distanciamiento

Además de su paso por la franquicia musical, la hoja de vida de Jeffery incluyó participaciones en producciones de amplio alcance entre la audiencia juvenil de las décadas de 2000 y 2010.

Formó parte de los elencos de series de televisión como iCarly —donde es recordada por una escena cómica de baile junto al personaje de Gibby—, ¡Buena suerte, Charlie! (Good Luck Charlie) y A todo ritmo (Shake It Up).