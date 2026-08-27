Los Ángeles de Charlie 50 años después: así cambió la vida de sus protagonistas

La serie, estrenada en septiembre de 1976, seguía las aventuras de tres mujeres que trabajaban como detectives para una agencia privada. Sus primeros tres ángeles fueron Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith. Para la segunda temporada, Cheryl Ladd se incorporó al elenco en reemplazo de Fawcett, mientras que Charlie Townsend, el jefe de la agencia, permaneció como una voz que nunca aparecía en pantalla.

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En la cuarta temporada, Shelley Hack sustituyó a Kate Jackson, quien dejó la producción después de manifestar su inconformidad con la calidad de los guiones. Posteriormente, Tanya Roberts asumió el lugar de Hack durante la quinta y última temporada.

La serie llegó a su fin en 1981, después de 115 episodios. Su legado perdura hasta nuestros días, ya que fue un fenómeno cultural que comenzó con el empoderamiento femenino. En su mejor momento logró reunir 25 millones de espectadores cada semana en Estados Unidos.

Kate Jackson (Sabrina Duncan)

Autora de la idea original de la serie, inspirada en The Rookies, un programa sobre tres policías en el que trabajó de 1972 a 1976. “Vamos a darle la vuelta y pongamos a tres jovencitas”, le dijo al productor Aaron Spelling (padre de Tori Spelling). Ni a ella ni a sus compañeras les gustó el título que este eligió: The Alley Cats.

Un día, viendo una pintura que Aaron tenía en su oficina, se le ocurrió que más bien fueran unos “ángeles” trabajando para un jefe llamado Charlie. Él le volvió a hacer caso, pero no le dio el crédito ni le pagó por eso, reveló luego Jackson.

Participó hasta la tercera temporada como la detective Duncan. Se dedicó después, con acierto, a series y películas para televisión como ‘Scarecrow and Mrs. King’, ‘Baby Boom’ y ‘Panic on the Skies!’. También fue artista invitada en Ally McBeal y Sabrina, la bruja adolescente.

No actúa desde 2007. Hoy vive alejada de la mirada pública, con raras apariciones en la boda del hijo de Jaclyn Smith y los festejos del medio siglo del programa. Es dos veces sobreviviente de cáncer de seno.

Kate Jackson interpretó a sabrina Duncan, actualmente tiene 77 años. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Jaclyn Smith (Kelly Garrett)

Es la única de los ángeles que permaneció en las cinco temporadas de la serie. Después se hizo un nicho como estrella de películas para televisión por dos décadas. Es muy recordado su papel en ‘Jacqueline Bouvier Kennedy’, donde actuó como la primera dama, ‘Nightkill’, ‘Déjà vu’ y la primera adaptación de ‘The Bourne Identity’. En tiempos más recientes ha espaciado sus participaciones como invitada en ‘CSI’, ‘La Ley y el Orden: UVE’ y ‘Doctor Odyssey’.

Fue pionera en el concepto de marcas de estrellas para cadenas como Kmart. Hizo una fortuna vendiendo ropa y productos para el hogar. En lo personal, dice que siente pesar cuando la cuestionan por los tres matrimonios que fracasaron a causa de la envidia, las adicciones y la dependencia emocional. Hoy está casada con Brad Allen.

En 2002 le detectaron cáncer de seno. Un tratamiento con lumpectomía y radiación le salvó la vida. La actriz cuenta que la hermandad que quedó con Kate Jackson y Cheryl Ladd tras la serie la ayudó a sobrellevarlo.

Jaclyn Smith era Kelly Garrett, actualmente tiene 80 años. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Cheryl Ladd (Kris Munroe)

El productor Aaron Spelling tuvo que insistirle mucho para que aceptara reemplazar a la arrolladora Farrah. Le daba miedo una reacción desfavorable del público, pero finalmente su rol como la divertida Kris, hermana de Jill, el personaje de Fawcett, caló y se quedó hasta el fin del programa.

También hizo una envidiable carrera en televisión con producciones como ‘Poison Ivy’, ‘Permanent Midnight’, ‘Grace Kelly’ y ‘One West Waikiki’. Por varios años apareció esporádicamente en Las Vegas y encarnó a la esposa de Robert Shapiro en ‘The People vs. O.J. Simpson’. Además, hizo carrera en Broadway.

Durante la celebración de los 50 años de ‘Los Ángeles de Charlie’, en el PaleyFest, en abril pasado, Ladd contó por primera vez que tuvo cáncer de seno en 2023. Se trató de una forma muy agresiva con quimioterapia oral y radiación. Por supuesto, tanto Jackson como Smith la apoyaron después de pasar por lo mismo. Ante la pérdida del pelo, Jaclyn le envió muchas pelucas de su marca de moda.

Cheryl Ladd era Kris Munroe, actualmente tiene 75 años. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Shelley Hack (Tiffany Welles)

Participó en dos hitos de la cultura que marcaron una forma diferente de ver a las mujeres en los años setenta: ‘Los Ángeles de Charlie’ y ‘Charlie, la fragancia de Revlon’ de la que fue modelo y que simbolizaba a la joven decidida y dinámica de los nuevos tiempos. Fue el reemplazo de Kate Jackson. Con Tiffany Welles, su rol, los libretistas introdujeron una personalidad educada y “clasuda”, distinta a los demás ángeles.

En la vida real tampoco se asemejaba a sus compañeras. En el set hubo tensiones. Se dice que Ladd no le brindó la bienvenida más cálida. Como su actuación no subió la audiencia, la despidieron. Para el mundo fue por motivos personales. Pero ella asegura que la arrastró “una guerra de canales”. No le gustó que la sacaran y nunca se integró al combo de amigas del programa.

Trabajó con Martin Scorsese y luego pasó a detrás de cámaras con el activismo político en Bosnia y Herzegovina. Produjo debates presidenciales y se dedicó a reconstruir la televisión después de la guerra. Ha sido la productora ejecutiva de seis cintas de Hallmark.

Shelley Hack era Tiffany Welles, actualmente tiene 79 años. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Farrah Fawcett (Jill Munroe)

Es la más popular de todas a pesar de que solo actuó en la primera temporada como la atlética e intrépida Jill. Con su célebre melena y el afiche con el traje de baño rojo que estaba en todas partes, Fawcett fue uno de los rostros más conocidos de su generación. Pero no soportó el excesivo merchandising sin control y la sobreexposición que le trajo la serie y renunció. Luego, fue muy aplaudida por sus actuaciones en ‘The Burning Bed’, ‘Pequeños sacrificios’ y ‘El Apóstol’, de Robert Duvall.

Dejó a su esposo Lee Majors (El hombre nuclear) por el actor Ryan O’Neal, quien le pegaba, al igual que su otra pareja, James Orr. En 2001 volvió con O’Neal bajo la misma dinámica de dependencia y abuso.

En 2006 fue diagnosticada con cáncer anal y falleció tres años después. Farrah murió diciendo el nombre de su hijo Redmond O’Neal, sin saber que él estaba en la cárcel, donde ha estado varias veces por posesión de drogas e intento de homicidio.

Farrah Fawcett era Jill Munroe, falleció a los 62 años. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Tanya Roberts (Julie Rogers)

Relevó a Shelley Hack en un intento por elevar la decreciente sintonía. Sin embargo, su rol de Julie, una exmodelo con astucia callejera, no logró el milagro y la serie se acabó en 1981. Tanya decía que fue lo mejor que le pasó en la vida, pues la puso en el camino de una carrera que incluyó protagonizar clásicos de culto como ‘Sheena’, ‘Queen of the Jungle’ y ser chica ‘Bond’ en Una vista para matar.

Sobre todo, es recordada por su papel de Midge Pinciotti en la comedia That’ 70s Show. En 2020 Roberts sufrió una infección del tracto urinario que degeneró en sepsis y le costó la vida en tres semanas. Después de ‘Los Ángeles de Charlie’ siguió siendo amiga de sus coprotagonistas, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, quien al rendirle tributo recordó: “Hablaba como un camionero. Nos hacía reír a carcajadas a Jaclyn y a mí. Era irreverente y encantadora”.