Piero y Saint Laurent: la historia detrás de la canción que sonó bajo la Torre Eiffel días antes de su muerte

A pocos días de la muerte de Piero De Benedictis, una de sus últimas publicaciones en redes sociales adquirió un significado especial. El cantautor, recordado por canciones como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo, había compartido su emoción por un episodio inesperado en su trayectoria: su voz fue elegida para abrir el desfile de la colección Verano 2027 de Saint Laurent, celebrado en París el 29 de septiembre de 2026.

La noticia de su fallecimiento se confirmó el miércoles 7 de octubre. Piero tenía 81 años y había permanecido hospitalizado en Buenos Aires. Su muerte puso nuevamente en circulación su repertorio, pero también llevó a muchos a detenerse en aquel mensaje que publicó después de escuchar su música en uno de los escenarios más reconocidos de la moda internacional.

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“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París”, escribió el artista.

La presentación se realizó en la zona del Trocadero, con la Torre Eiffel iluminada como telón de fondo. La colección, marcada por los tonos dorados y una puesta en escena nocturna, celebró la estética de la casa francesa bajo la dirección creativa de Vaccarello.

En ese contexto, la voz de Piero apareció antes de que la música cambiara de rumbo y se integrara a una atmósfera electrónica. Fue un encuentro entre dos universos aparentemente distantes: la canción popular de un artista que hizo de sus letras una forma de narrar la vida cotidiana y el lenguaje visual de una de las firmas más influyentes de la industria de la moda.

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‘Io vengo’: la canción que unió sus raíces italianas con la moda

La pieza escogida para abrir el desfile fue Io vengo, versión en italiano de Yo vengo, una canción que Piero vinculaba con los comienzos de su carrera y con su propia historia familiar. Nacido en Gallipoli, en la región italiana de Apulia, el artista emigró a Argentina cuando tenía apenas tres años. Esa experiencia entre dos países fue parte de la explicación que ofreció para entender por qué aquella interpretación tenía un significado particular.

“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, escribió el músico al compartir el video de la presentación. En su mensaje, explicó que la letra habla de los orígenes humildes, de la vida en el barrio, de las calles estrechas y de los vínculos con la gente común.

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Piero también llamó la atención sobre la transformación musical que se escucha en el video. Su voz aparece inicialmente pausada y melancólica, mientras la canción conserva un tono íntimo. Después, la composición cambia de ritmo y desemboca en una base electrónica más vibrante, integrada a la atmósfera del desfile. “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos”, reflexionó el cantante al describir ese encuentro entre su obra y la propuesta de Saint Laurent.

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Tras la confirmación del fallecimiento del cantautor, se conoció que la despedida se programó en dos momentos. El jueves 8 de octubre se realizó el velatorio en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en la calle O’Higgins 2842, en Buenos Aires. Para el viernes 9 estaba previsto el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta, donde finalmente sus restos fueron despedidos y sepultados, según reportes publicados ese día por medios argentinos.