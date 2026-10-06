El Palais Garnier no es un escenario cualquiera. Es uno de los símbolos culturales de París y hace parte de una institución cuya historia se remonta a 1669, cuando Luis XIV concedió el privilegio para crear la Academia de Ópera de París. Más de tres siglos después, una marca colombiana consiguió abrir allí una puerta que, hasta ahora, había estado reservada a nombres de enorme peso internacional.

El pasado 2 de octubre, durante la Semana de la Moda de París, ese escenario tuvo un acento distinto: el de Colombia. La protagonista fue Baobab, la marca colombiana fundada por Isabella Espinosa, que llegó a París con una colección creada en colaboración con la Ópera Nacional de París y con una idea que iba mucho más allá de presentar ropa. La intención fue llevar hasta uno de los escenarios culturales más importantes del mundo una mirada sobre Colombia construida desde la moda, la danza, la música, el arte y la gastronomía.

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La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

La marca se convirtió en la primera firma latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. En sus más de 300 años de historia, la institución había desarrollado este tipo de alianzas con nombres como Rolex y Chanel. Que ahora una marca nacida en Colombia haga parte de ese recorrido habla también de los nuevos espacios que la creatividad latinoamericana está consiguiendo ocupar en escenarios internacionales.

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La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

Para el desfile más de 60 artistas colombianos viajaron a París para hacer parte de una puesta en escena que convirtió la presentación de la colección en una celebración de distintas expresiones culturales del país.

La colección partió del encuentro entre dos mundos: el dramatismo y el romanticismo de la Ópera de París y la exuberancia del trópico colombiano. El encaje, las siluetas y algunos elementos propios del universo de la Ópera se mezclaron con colores, formas y movimientos inspirados en los paisajes, las costas y la naturaleza de Colombia. La ropa, en ese sentido, fue solo una parte de la historia.

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La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

El Colegio del Cuerpo, compañía de danza contemporánea de Cartagena, se encargó de llevar el movimiento a la presentación. Junto a más de 20 modelos procedentes de diferentes regiones del país, los bailarines hicieron que la colección dejara de ser una sucesión de looks para convertirse en una puesta en escena.

La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

También estuvo Lido Pimienta, una de las voces colombianas que más ha conseguido proyectar la diversidad musical del país fuera de sus fronteras. Su presencia aportó al espectáculo una dimensión caribeña y contemporánea.

Y luego llegó uno de los momentos más simbólicos de la noche. Desde las escalinatas de la Ópera, Grupo Niche llevó la salsa colombiana a París. La agrupación caleña hizo parte del cierre musical de una velada en la que la música terminó de unir los dos mundos que Baobab había querido poner frente a frente: la tradición artística europea y la fuerza cultural de Colombia.

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La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

La presencia colombiana también se extendió a otros espacios de la noche. El arte estuvo representado por el maestro Andrés Fernández, quien creó una obra de dos metros de altura inspirada en las modelos que descendían por la escalinata central de la Ópera. En el backstage, la marca colombiana de maquillaje profesional Atenea acompañó la preparación de los modelos.

La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

En lugar de hacer una interpretación de la moda francesa, la marca llevó consigo los colores, los sonidos, los movimientos y las historias de un país. El resultado fue una noche en la que una compañía de danza de Cartagena compartió escenario con una casa de ópera francesa; una cantante colombiana puso su voz al espectáculo; una agrupación de salsa cerró la velada y el reguetón apareció en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Europa.

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La marca colombiana Baobab fue escogida como la primera marca latinoamericana en realizar una colaboración con la Ópera Nacional de París. Foto: KEVIN SCHMALBACH

Con presencia en 52 países y una trayectoria de pasarelas en India, Dubái, los Alpes suizos, Madagascar y Nueva York, la marca colombiana afianzó su relevancia internacional con este desfile.