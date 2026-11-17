La distancia entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, podría acortarse gracias a que la madre decidió desistir de su poder sobre la imagen y el nombre de sus descendientes (Romeo, Cruz, Harper y, por supuesto, Brooklyn), según documentos de propiedad intelectual consultados por Daily Mail y The Sun.

Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone la fractura con su familia

El conflicto empezó después de la boda del hijo mayor del clan con la actriz Nicola Peltz en abril de 2022. En enero de 2026, el primogénito de los Beckham publicó un extenso mensaje en Instagram en el que expuso sus reproches y aseguró que no quería reconciliarse con su familia. Manifestó que Victoria habría cancelado a última hora el diseño del vestido de novia de Nicola (quien terminó usando un vestido de Valentino) y habría acaparado la atención del primer baile de la pareja frente a los 500 invitados, lo que supuestamente hizo que Nicola saliera llorando.

Además, Brooklyn afirmó que sus padres lo habían presionado semanas antes de su matrimonio para que firmara un documento en el que renunciaría a determinados derechos sobre su nombre. Según su versión, el acuerdo habría afectado también a su mujer y a sus futuros hijos. Añadió que su negativa tuvo consecuencias en los pagos que recibía y sostuvo que, para sus padres, la promoción pública y la marca familiar estaban por encima de los vínculos personales. Frente a esto, ni David ni Victoria Beckham ofrecieron públicamente una respuesta detallada.

Por ello, el hecho de que la diseñadora completara los trámites para que Brooklyn y sus hermanos pasen a ser titulares de las marcas registradas de sus respectivos nombres fue interpretado como una posible señal de acercamiento por parte de Victoria, aunque no supone una reconciliación. De hecho, desde diciembre de 2025 Brooklyn y sus padres dejaron de seguirse en Instagram, una distancia que también alcanza a Nicola y a los hermanos Beckham.

Victoria figuraba como propietaria desde 2016, cuando los registros se hicieron para proteger las marcas personales de sus hijos mientras eran menores de edad. La transferencia está prevista para diciembre, cuando estaba prevista su renovación, y permitirá que los hijos adultos gestionen sus nombres con sus propios equipos legales.

Las marcas comprenden distintas categorías comerciales, entre ellas cosméticos, ropa, calzado, artículos deportivos, juguetes, programas de televisión y música.

La disputa también coincide con el abandono de uno de los proyectos empresariales de Brooklyn: Cloud23, su marca de salsas picantes, presentada en 2024. El nombre era una referencia al número 23 que David Beckham llevó en su camiseta durante su paso por el Real Madrid y LA Galaxy.

Brooklyn había solicitado registrar esos nombres ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, pero el trámite quedó archivado después de que no presentara a tiempo la documentación requerida ni solicitara una prórroga. Representantes del proyecto confirmaron a The Sun que la solicitud fue abandonada por no responder dentro del plazo establecido.

El episodio se suma a los intentos de Brooklyn por construir una identidad profesional propia, alejada del prestigio de su apellido. Antes de dedicarse a la cocina, probó suerte en el fútbol, el modelaje, la fotografía y la literatura, aunque en ninguno de estos rubros logró florecer como un emprendedor independiente.