Jet-set

Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone la fractura con su familia

El hijo mayor de Victoria y David Beckham publicó una serie de mensajes que reavivan la polémica sobre su distanciamiento familiar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:15 p. m.
Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham.
Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham. Foto: Getty Images

Brooklyn Beckham, hijo mayor de Victoria y David Beckham, y esposo de la actriz Nicola Peltz, ha generado una fuerte polémica a nivel internacional tras publicar un extenso y explosivo mensaje en sus Instagram en el que acusa a sus padres de conductas “controladoras” y de intentar sabotear su relación y su vida personal.

El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno.

En su declaración, Brooklyn afirmó que ha estado “silencioso durante años” pero que se vio obligado a hablar tras lo que considera una cobertura mediática impulsada por su familia y sus representantes, quienes, según él, han controlado la narrativa pública de su vida desde la infancia.

El hijo mayor de Victoria y David Beckham publicó una serie de mensajes que reavivan la polémica sobre su distanciamiento familiar.
El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno. Foto: Getty Images

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió en su declaración de varias secciones, en la que dejó claro que desea construir un futuro de “paz, privacidad y felicidad” junto a su esposa.

Gente

Eva Rey destapó reacción de su pareja sobre importante decisión que tomaron; reveló detalle: “Una realidad difícil”

Gente

‘La casa de los famosos 3′: estos son los poderes que trae el famoso y temido teléfono; siete habitantes serán los elegidos

Gente

Hijo de David y Victoria Beckham estalló contra sus padres y les lanzó acusaciones: “Me estoy defendiendo por primera vez”

Gente

Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe y dio contundente mensaje: “Tengo derecho a elegir”

Gente

Daniela Ospina expuso el “sustico” que vivió con su hijo que los hizo terminar en el médico: “Uno como mamá no está preparada”

Gente

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Gente

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Cultura

Victoria Beckham hizo dura confesión en su documental de Netflix; habló de sus trastornos alimenticios

Cultura

Victoria Beckham sorprende en Netflix con confesiones de su vida y su matrimonio; revela la verdad

Gente

Video | David Beckham deja en evidencia a su esposa Victoria cuando ella hablaba de su infancia de ‘clase obrera’

Brooklyn se refirió a lo que sucedió en su boda con Nicola Peltz en 2022. Relató que sus padres intentaron presionarlo para que firmara derechos sobre su nombre antes del matrimonio, algo que él rechazó, y que su madre, Victoria Beckham, canceló en el último momento la confección del vestido de novia diseñado por ella misma, obligando a la actriz a optar por otra casa de moda.

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

También incluyó detalles de lo que describió como un momento “humillante” durante el primer baile nupcial, en el que Victoria habría interrumpido la coreografía planeada, apartando a Nicola del centro de atención.

El hijo mayor de Victoria y David Beckham publicó una serie de mensajes que reavivan la polémica sobre su distanciamiento familiar.
No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió en su declaración de varias secciones, en la que dejó claro que desea construir un futuro de “paz, privacidad y felicidad” junto a su esposa. Foto: Getty Images

¿Por qué comenzó todo?

El conflicto familiar, sin embargo, no comenzó con el matrimonio. Brooklyn ha acusado a sus padres de “controlar narrativas en los medios”, de priorizar la marca familiar por encima de la intimidad y de sembrar desinformación cuando su relación con Nicola ha sido objeto de cobertura pública.

Parte de la disputa escaló el año pasado cuando Brooklyn envió una carta legal formal a sus padres en la que les exigía cesar todo contacto directo y limitar las comunicaciones a través de sus abogados, un gesto que indicó el grado de tensión alcanzado.

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

La controversia también incluye acciones recientes en redes sociales: semanas antes de sus declaraciones públicas, Brooklyn bloqueó a toda su familia en Instagram, y Nicola Peltz eliminó de su perfil todas las referencias a los Beckham, lo que alimentó las especulaciones mediáticas sobre el distanciamiento.

Hasta ahora, Victoria y David Beckham no han publicado una respuesta pública oficial a estas graves acusaciones. La ruptura familiar ha abierto un debate más amplio sobre la privacidad, el control mediático y la complejidad de las relaciones entre figuras públicas y sus familias, provocando reacciones polarizadas en redes y medios de comunicación.

Más de Gente

Yeison Jiménez y su esposa

Esposa de Yeison Jiménez movió fibras con nostálgico video al recibir cenizas del cantante

Eva Rey y Matías Gaviria

Eva Rey destapó reacción de su pareja sobre importante decisión que tomaron; reveló detalle: “Una realidad difícil”

El teléfono llegó a 'La casa de los famosos 3' y así funcionará en la segunda semana

‘La casa de los famosos 3′: estos son los poderes que trae el famoso y temido teléfono; siete habitantes serán los elegidos

Hijo de David y Victoria Beckham estalló públicamente contra sus padres.

Hijo de David y Victoria Beckham estalló contra sus padres y les lanzó acusaciones: “Me estoy defendiendo por primera vez”

El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno.

Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone la fractura con su familia

Jessica Cediel y Álvaro Uribe

Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe y dio contundente mensaje: “Tengo derecho a elegir”

Daniela Ospina habló del susto que vivió con su pequeño hijo Lorenzo.

Daniela Ospina expuso el “sustico” que vivió con su hijo que los hizo terminar en el médico: “Uno como mamá no está preparada”

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Martín Olivares, cantante de música popular en México

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Yeison Jiménez habla de su futuro y el de su familia.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Noticias Destacadas