Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone la fractura con su familia

Brooklyn Beckham, hijo mayor de Victoria y David Beckham, y esposo de la actriz Nicola Peltz, ha generado una fuerte polémica a nivel internacional tras publicar un extenso y explosivo mensaje en sus Instagram en el que acusa a sus padres de conductas “controladoras” y de intentar sabotear su relación y su vida personal.

El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno.

En su declaración, Brooklyn afirmó que ha estado “silencioso durante años” pero que se vio obligado a hablar tras lo que considera una cobertura mediática impulsada por su familia y sus representantes, quienes, según él, han controlado la narrativa pública de su vida desde la infancia.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió en su declaración de varias secciones, en la que dejó claro que desea construir un futuro de “paz, privacidad y felicidad” junto a su esposa.

Brooklyn se refirió a lo que sucedió en su boda con Nicola Peltz en 2022. Relató que sus padres intentaron presionarlo para que firmara derechos sobre su nombre antes del matrimonio, algo que él rechazó, y que su madre, Victoria Beckham, canceló en el último momento la confección del vestido de novia diseñado por ella misma, obligando a la actriz a optar por otra casa de moda.

También incluyó detalles de lo que describió como un momento “humillante” durante el primer baile nupcial, en el que Victoria habría interrumpido la coreografía planeada, apartando a Nicola del centro de atención.

¿Por qué comenzó todo?

El conflicto familiar, sin embargo, no comenzó con el matrimonio. Brooklyn ha acusado a sus padres de “controlar narrativas en los medios”, de priorizar la marca familiar por encima de la intimidad y de sembrar desinformación cuando su relación con Nicola ha sido objeto de cobertura pública.

Parte de la disputa escaló el año pasado cuando Brooklyn envió una carta legal formal a sus padres en la que les exigía cesar todo contacto directo y limitar las comunicaciones a través de sus abogados, un gesto que indicó el grado de tensión alcanzado.

La controversia también incluye acciones recientes en redes sociales: semanas antes de sus declaraciones públicas, Brooklyn bloqueó a toda su familia en Instagram, y Nicola Peltz eliminó de su perfil todas las referencias a los Beckham, lo que alimentó las especulaciones mediáticas sobre el distanciamiento.

Hasta ahora, Victoria y David Beckham no han publicado una respuesta pública oficial a estas graves acusaciones. La ruptura familiar ha abierto un debate más amplio sobre la privacidad, el control mediático y la complejidad de las relaciones entre figuras públicas y sus familias, provocando reacciones polarizadas en redes y medios de comunicación.