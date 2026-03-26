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Mara Cifuentes habló de detalle íntimo e hizo confesión sobre la reasignación de sexo: “Hay una dualidad en mi cuerpo”

La modelo reveló cómo ha llevado su proceso, lejos de lo que se habla sobre su vida y su cuerpo.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de marzo de 2026, 9:57 a. m.
Mara Cifuentes, modelo tras y activista LGBTQ+.
Mara Cifuentes, modelo tras y activista LGBTQ+. Foto: Instagram: @maracifuentes1

Mara Cifuentes se consolidó como una de las modelos más destacadas del país tras su paso por el reality La Agencia de Caracol Televisión, donde logró captar la atención por su estilo, belleza y desempeño en pasarela y fotografía.

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A pesar de enfrentar distintas dificultades en su vida personal, la modelo trans ha construido una identidad sólida en redes sociales, donde se define como una “sirena”, resaltando su proceso constante de transformación. Su presencia en medios también ha contribuido a visibilizar a la comunidad LGBTQI+, destacándose como una voz activa en la defensa de sus derechos.

Sin embargo, recientemente, Mara Cifuentes fue blanco de reacciones tras una entrevista que concedió a La Kalle, donde reveló detalles íntimos y personales de su proceso como mujer trans.

La modelo conversó con los locutores indicando que había diversas versiones sobre su supuesta reasignación de sexo. La famosa comentó que nunca se hizo este procedimiento, conservando sus partes íntimas al natural.

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La celebridad de la moda comentó que existía una dualidad en su cuerpo, aceptándose tal y como era. En ese espacio reafirmó que seguía identificándose como una sirena, mezclando detalles de su vida.

Siempre he dicho que hay una dualidad en mi cuerpo y yo veo a las sirenas como seres duales; es una manera de aceptarme porque nunca tuve mi reasignación de género”, comentó en el programa radical.

“No me hice la reasignación de género, yo decidí seguir con mi cuerpo. Me siento sirena, fue solo como mi feminización facial... es una cirugía genial, es liberador, es quitarse un peso de encima. Te conectas”, agregó.

Mara Cifuentes, en el pasado, fue foco de miradas por esta noticia, ya que se especulaba sobre si había realizado dicha cirugía o si conservaba sus genitales. Al inicio se creyó que había hecho la reasignación, pero luego se confirmó que no.