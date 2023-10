Mara Cifuentes reveló, entre lágrimas, cómo ha reaccionado su mamá a su cambio: “Le ha tocado sufrir mucho”

Uno de los más comentados fue el momento en el que la modelo se desahogó y reveló la forma en la que su mamá ha reaccionado a todo el proceso que Mara realizó después de que no se sintiera identificada con su género sexual de nacimiento.

“A mi mamá le ha tocado sufrir mucho por esa parte. Primero, porque me aceptó siendo muy católica. El amor de madre pudo superar eso. Aparte de apoyarme, siempre ha estado ahí”, dijo la mujer entre lágrimas.

Su mamá y los comentarios en su contra

“Yo sé que como madre ella sufre mucho por eso, pero eso también nos ha vuelto mucho más unidas. Ella siempre me dice que no podemos responder nada ni a leer, eso nos ha llevado a tener unas conversaciones sobre la gente y ciertas opiniones”, dijo.

“Mi mamá siempre ha sido ese conducto con Dios, siempre me ha mostrado ese camino. Ahora estoy superentregada a Dios, no soy la mejor católica, pero tengo mi fe intacta, algo que ha sido gracias a mi mamá (...) Ella me explicó que la religión va más allá de las personas, sino que es la casa de Dios y que él es amor y respeto”, expresó.