“No confundas”: así fue el cruce que tuvieron Amparo Grisales y Melina Ramírez en ‘Yo Me Llamo’

En el más reciente capítulo del concurso de imitación del Canal Caracol, el doble del cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a los jurados, a los asistentes al teatro y a los televidentes, apareciendo vestido de mujer a la hora de interpretar ‘Yo perreo sola’, una de las canciones más exitosas del artista.

Este tema, lanzado en el año 2020, se ha considerado como un himno del empoderamiento femenino, pues ‘El Conejo Malo’ ha revelado en varias ocasiones que se inspiró en las malas experiencias que tienen algunas mujeres al salir de fiesta y ser acosadas por los hombres con la excusa de querer bailar con ellas.

Esta canción obtuvo un rápido reconocimiento a la hora de su lanzamiento y ocupó los primeros puestos en las mejores listas de reproducción de las plataformas musicales a nivel mundial, y en la actualidad cuenta con más de 603 millones de reproducciones en YouTube.

En el video oficial del puertorriqueño, este luce un ajustado vestido, maquillaje, peluca y tacones, por lo que su imitador de Yo me llamo decidió caracterizarse de la misma manera a la hora de interpretar la canción perteneciente al álbum YHLQMDLG. Esto generó algunos comentarios del exigente grupo de jurados compuesto por Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, y por parte de la presentadora del programa, Melina Ramírez.

“Te ves muy bonita de mujer, Bad Bunny, en serio, se ve bonita porque generalmente muchos se visten de mujer y no se ven tan bonitos, tú te ves pero bonito, bonito. Se ve muy bonita, de verdad, el pelo le luce, deberías quedarte así” dijo -entre risas- la ‘diva de la televisión colombiana’.

Por otra parte, el imitador admitió la dificultad que tuvo a la hora de ensayar para su reciente presentación: “La verdad que no es fácil dominar los tacones, mi admiración total para todas las mujeres. La verdad que esto me ha dejado un gran aprendizaje, ponerse en los tacones de una mujer”.

El cantante de música popular Pipe Bueno se encargó de felicitar al imitador por el compromiso que ha tenido con su personaje durante los últimos shows: “Estuviste mucho más estable a nivel vocal, hermano, entonces nada, muy bacano, es muy bueno poder ver estas otras facetas de Bad Bunny, donde sabemos que hace este tipo de locuras que lo hacen el artista que es hoy en día”

“Esto no solamente quiero decírselo a Colombia, esto lo hago, dedicándoselo a todas las mujeres, y especialmente, dándole un mensaje de conciencia a todos los hombres, que tenemos que respetar el espacio de ellas, que tenemos que darles ese valor que ellas tienen, y que tenemos que aceptar que cuando una baby está tranquila con sus amigas, no se deben de acosar, déjenlas, que en la noche es de ellas, tú sencillamente, hazte para un lado y si ella no te mira o no quiere contigo brother, respeta, que ella perrea sola”, mencionó el imitador.

Por otro lado, Amparo Grisales quiso dejar en claro que a pesar de que el empoderamiento en las mujeres es muy importante y el mensaje de la canción tiene un trasfondo muy positivo, en algunas ocasiones es bueno recibir un piropo por parte de los hombres.

No obstante, la presentadora Melina Ramírez aprovechó la oportunidad para dar a conocer su opinión al respecto y afirmar que a muchas mujeres no les gusta y no se sienten cómodas con este tipo de comentarios.