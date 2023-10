Amparo Grisales lanzó ácido comentario sobre detalle físico de participante de ‘Yo me llamo’, ¿qué le dijo?

Yo me llamo 2023 cautivó a un público diverso con toda clase de situaciones y shows en las noches. Los espectadores lograron disfrutar de una serie de sorpresas a lo largo del programa, donde se vio y se detalló el crecimiento de cada uno de los cantantes que integró la escuela de imitación.

En esta fase del reality, los jurados se mostraron muy exigentes y críticos con todo tipo de detalles en los participantes, quienes cometieron errores y dejaron caer cualidades de sus artistas originales. Cada semana deben quedar eliminados tres de la competencia, por lo que más de uno se encuentra comprometido con mejorar y así no dar un paso en falso que lo deje por fuera.

En esta ocasión, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola fueron enfáticos en que andaban “con lupa” lijando detalles necesarios en cada personaje. Este trabajo los llevó a observar detenidamente las transformaciones y arreglos vocales, buscando que el parecido con los artistas sea mayor.

Jurados de Yo me Llamo. | Foto: Canal Caracol

Sin embargo, en el capítulo del pasado 5 de octubre de 2023, los televidentes pudieron observar detenidamente las devoluciones que hizo la ‘Diva’ colombiana, refiriéndose al trabajo realizado por un imitador. La actriz fue contundente con sus apreciaciones, señalando que el artista no podría recrear el físico de la cantante original por ciertos detalles.

¿Qué dijo Amparo Grisales?

De acuerdo con lo que quedó registrado en el episodio del programa, la jurado de Yo me llamo analizó bastante al participante que le da vida a Alejandra Guzmán y apuntó que no había forma de que su apariencia fuera similar a la de la mexicana. Aunque la voz y el trabajo era mejor, el resultado no sería como se esperaba.

“Mira, estás divina, saliste tranquila, pero en esa tranquilidad no está tan bajo en el tono. La original tiene una tesitura muy amplia en esta canción, pero tú la manejaste en un tono cómodo. No tiene el ronco exagerado, eso me gustó porque no se lo metiste”, comentó la manizalita.

El show fue aplaudido por Pipe Bueno y César Escola del imitador de Alejandra Guzmán. | Foto: Fotograma, 15:54, CAPÍTULO 48: Los jurados evidencian avances en los imitadores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Yo me llamo edición Colombia

“Digamos que no es el tono, pero no le sentí el cambio de grave a los otros. Te faltó que fuera más brillante”, agregó.

Pese a que César Escola y Pipe Bueno exaltaron su trabajo y felicitaron el juicio con el que acataba las recomendaciones, hubo comentarios que se centraban en las pocas probabilidades que había de que lograra ser parecido a Alejandra Guzmán.

“Lo que no me gusta de ella son los dientes”, dijo César Escola, refiriéndose a un detalle del imitador.

Ante esto, Amparo Grisales tomó la palabra y comentó que había un rasgo del físico del concursante que no le gustaba mucho. “A mí no me gustan los ojos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la cara de ella?”, mencionó ante las cámaras.

“La cara de ella nunca se va a aparecer a Alejandra. Puede arreglarse, maquillarse, pero nunca se parecerá”, aseguró la celebridad, puntualizando en que las expresiones no eran similares.

Así luce la Alejandra Guzmán de Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 17:21, CAPÍTULO 48: Los jurados evidencian avances en los imitadores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Yo me llamo edición Colombia

Por último, Pipe Bueno soltó un comentario acerca de unos lentes para un show de la cantante, a lo que la actriz colombiana refutó y confesó que los ojos del participante le espantaban.