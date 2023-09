“Te me engordaste”: Yo me llamo Rosalía rompió en lágrimas cuando los jurados criticaron su apariencia física

En la más reciente velada el programa de imitación del Canal Caracol ‘Yo me llamo’, el cual continúa en su cuarta fase, la participante que se pone en los zapatos de Rosalía, decidió cantar Malamente, uno de de los temas de la exitosa cantante, y aunque en medio de la presentación los jurados parecen haber quedado encantados con su intervención, los comentarios que dieron como retroalimentación dejaron a muchos con la boca abierta.

La primera en dar su opinión frente al show fue la ‘diva de la televisión colombiana’ Amparo Grisales, quien mencionó: “Bueno, muy difícil, muy difícil este tema, en muy ‘cantejondo’, y eso lo has manejado muy bien, pero el malamente, lo hiciste malamente. Yo esperaba esa frasecita que es habladita, que tiene una gracia cuando dice “malamente”, es como un tipo de mensajito, como un susurro... Te faltó esa parte. Mira que es una palabra, pero una palabra que le da toda la decoración a la canción”.

Amparo Grisales no quedó convencida con la presentación de Yo me llamo Rosalía | Foto: Fotograma, 24:51, Capítulo 38: Las opiniones divididas generan tensión en el jurado| Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Adicionalmente, Amparo decidió referirse a la apariencia física de la imitadora, pues es uno de los puntos que constantemente tienen en cuenta a la hora de escoger quien se acerca más a ser el “doble perfecto” de su artista preferido. “Por otro lado, te me engordaste Rosalía, yo no sé que te están dando que comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”.

Quiso resaltar también que su presentación se habría podido desarrollar de una mejor manera si hubiera tenido la iniciativa de pedirle al equipo de producción la base del micrófono, ya que con esta se le habría facilitado realizar los aplausos característicos de la canción y algunos pasos de sus exigentes coreografías.

La imitadora de Rosalía no logró convencer al público en su últimas presentación. | Foto: Captura Caracol Televisión

“Necesito que no te me pongas más esas botas, por favor, esos tenis que ahora usan para todo, eso no te hace ver la figura esbelta, si estás subida de peso y utilizas eso, pues te ves pesada, porque esas botas son muy pesadas, yo quiero verte de tacón. Te estoy dando detalles para que lo tengas en cuenta”, agregó Grisales en su intervención.

Por su parte, Pipe Bueno resaltó que realmente, la canción que interpretó la imitadora es una de las más complicadas del repertorio de la española, pues incluye una gran cantidad de sonidos: “hacerlo en vivo es otra cosa, una cosa en grabarlo y que se sienta así, y se te agradece todo lo que intentaste hacer porque nos das una gran ilusión de esa etapa de Rosalía tan importante que le ha dado una transición”.

En medio de la intervención de los jurados Yo me llampo Rosalía rompió en llanto y decidió explicar el motivo de su reacción en el momento: “Disculpen, es que no lo puedo controlar (...) solo que me pegué un poco con respecto a lo del peso, pero no pasa nada, tienen mucha razón, voy a trabajar en ello. Solamente, que me pegó y ya”.

“Es con mucho amor”, intervino Amparo Grisales, resaltando que su intención jamás fue hacerla sentir mal, sino recordarle que en este tipo de competencias, se suele tener en cuenta el manejo de la voz, la interpretación en el escenario y la apariencia física de cada participante.

Amparo Grisales le mencionó a Yo me llamo Rosalía que estaba pasada de peso | Foto: Captura Caracol Televisión

Finalmente, añadió: “En la escuela tienes todo para que lo hagas, para que cierres el pico con los carbohidratos o para que te pongan en la trotadora a caminar, no necesariamente tienes que correr, hay maneras de que cuides tu salud, pero no es para que lo tomes a mal, es con puro amor porque tu tienes una cara divina, eres una Rosalía en el escenario y todas estas cositas son para mejorar”.