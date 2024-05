Modelo Onlyfans confesó ganar millonada fingiendo que tiene las piernas rotas: “Seguiría haciéndolo siempre”

“Siempre me pidieron que hiciera cosas raras, me encadenaron a una silla y me hicieron cosquillas, tengo una mente bastante abierta. Nunca podría ganar esa cantidad de dinero con un trabajo normal y creo que podría seguir haciéndolo para siempre”, aseguró, indicando que la millonada no se compara a sus ingresos del pasado.