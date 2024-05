Estalla polémica en el Giro: ciclista revela que Tadej Pogacar quería dejarse ganar la etapa 16

Tan amplio es su dominio sobre el resto de corredores que incluso se quería dar el lujo de ceder la victoria, tal como lo reveló su gregario Rafal Majka en declaraciones para Eurosport . “ En realidad, hoy no queríamos ganar ”, dijo el corredor polaco luego de cruzar la meta en Monte Pana.

“No me gustó”: Nairo Quintana contestó, ‘furioso’, a Tadej Pogačar por suceso en el Giro de Italia

“Cuando los otros equipos intentaron entrar en la escapada, nos dijimos ‘por qué no’. Todavía estábamos allí, con tres muchachos. Así que en la última subida aceleré y en un momento vi que solo estaba Tadej en mi rueda, así se hizo. Pogacar me dijo que fuera a ganar la etapa, pero ya me sentía cansado después de acelerar y le dije: ve a ganar otra etapa ”, aseguró el polaco.

Pogacar confirma que la etapa 16 no estaba en planes

En sus declaraciones a los medios oficiales del Giro, el propio dueño de la maglia rosa también confesó que se encontró con esta quinta victoria de manera inesperada. “Queríamos dejar pasar la fuga, porque solo queríamos hacer nuestra propia carrera y no correr riesgos, pero luego Movistar decidió perseguirlos y controlaron todo muy bien”, contó Pogacar.

Sin pararse en los pedales alcanzó a los tres fugados, derrotó a Daniel Martínez y celebró en solitario contando con sus dedos que era la quinta vez que ganaba en 16 etapas disputadas. “ Creo que mañana también será una etapa realmente brutal, por lo que debemos pensar en todos los corredores, no solo en mí ”, dijo sobre el final de la entrevista oficial.

“Lo primero es que el equipo necesita sobrevivir a la etapa, y luego también tengo que pensar en no profundizar demasiado con mi diferencia. Obviamente, si me atacan al principio, tendré que profundizar, pero si llego a la subida final, entonces no necesito sobrepasar mi límite”, completó al respecto de la etapa 17 a disputarse este miércoles entre Selva di Val Gardena y Passo Brocon.