“No me gustó”: Nairo Quintana contestó, ‘furioso’, a Tadej Pogačar por suceso en el Giro de Italia

Si bien en la clasificación general no ha estado ubicado de buena manera, guardó sus fuerzas para lograr una destacada participación en la etapa reina del pasado fin de semana, donde de no haber sido por el nivel superlativo de Tadej Pogačar, hubiese logrado pasar el Mortirolo de primero.

A pesar de no ganar, el cafetero se llevó el reconocimiento de su rival, quien dijo en línea de meta: “De niño veía a Nairo Quintana. Haberlo visto a mi lado, alcanzarlo y verlo después en la distancia es un motivo de orgullo para mí. Cuando veía ciclismo, siempre me enfadaba con Quintana porque siempre esperaba mucho para atacar” .

Nairo contestó a Pogačar

Además de eso, hizo referencia a las palabras del esloveno, las cuales tomó ‘furioso’ pero entre risas y buen ambiente: “Lo único que no me gustó es que con sus declaraciones me hizo sentir demasiado viejo”. Y sumó, que a pesar de su edad: “Me siento bien, me siento joven. No estoy cansado en absoluto y estoy en muy buenas condiciones”, concluyó.