¿Se baja de la Vuelta a España? Egan Bernal hizo sorpresivo anuncio sobre sus próximas carreras

Egan Bernal tuvo un paso moderado por el Tour de Francia 2024. El zipaquireño no peleó etapas y se alejó el Top 10. Los quebrantos de salud que lo golpearon en la segunda semana fueron determinantes.

“Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta -y solo me falta ganar una grande como la Vuelta-, entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”, expresó Egan.