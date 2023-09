Qué cambio tan drástico: así se veía Carlos Calero de joven antes de estar en ‘Yo me llamo’

Carlos Calero es uno de los presentadores colombianos con mayor reconocimiento. No en vano lleva más de 25 años en la pantalla chica. En la actualidad hace parte de Yo me llamo , el programa más visto en el país, de acuerdo a la cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

Hijo de Carlos Calero se robó el ‘show’ en la cocina y los comentarios no se hicieron esperar

Contexto: Hijo de Carlos Calero se robó el ‘show’ en la cocina y los comentarios no se hicieron esperar

| Foto: Fotograma, 54:03, Capítulo 26: Symphony premia al mejor imitador y tres quedan en riesgo | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

El presentador ha estado en 'Yo me llamo' durante varias temporadas. | Foto: Fotograma, 54:03, Capítulo 26: Symphony premia al mejor imitador y tres quedan en riesgo | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Dios mío, entonces estamos viejos los dos porque yo te recuerdo cuando eras un jovencito”, “Siempre me han encantado tus programas”, “Cómo han pasado los años”, “‘Calerito’, la verdad es que has cambiado mucho” y “Qué Dios te siga conservando”, fueron algunos de ellos.

Así se veía Carlos Calero de joven, antes de estar en Yo me llamo

View this post on Instagram

“Son muchos días, horas y minutos dedicados a este oficio, siempre con ese respeto por la profesión y por el compromiso con el televidente. He disfrutado cada uno de los proyectos donde he estado, dicen que unos buenos, otros no tanto, pero para mí siempre han sido los mejores”.