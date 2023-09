Amparo Grisales ‘encaró' a Carlos Calero por gesto en pleno ‘show’ de ‘Yo me llamo’: “¿Te causo risa?”

Yo me llamo arrancó las noches de galas en la nueva temporada, vistiendo este 2023 de mucho talento y géneros musicales. El formato cautivó con la amplia gama de estrellas que pisaron el escenario, buscando al doble exacto de un artista original que se quede con el sustancioso premio.

Los jurados no tuvieron un trabajo sencillo en esta ocaisón, pues las decisiones fueron claves para eliminar y permitir el avance de los participantes. Pequeños errores y aciertos fueron los encargados de llevar a más de uno al lugar que ocupa en la competencia, tal y como fue el caso de los seis primeros sentenciados a la noche de eliminación.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Sin embargo, en medio de este proceso de selección en la competencia, las miradas de los curiosos se posó en un particular momento que vivieron los jurados con el presentador, Carlos Calero, quien es el encargado de dar paso a las devoluciones después de cada show. Los televidentes se percataron de gestos y reacciones inesperadas, las cuales llevaron a más de uno a comentar en las plataformas digitales.

“ Bueno, me gustó mucho. Esto originalmente es un vallenato y tú le imprimiste ese sabor regional mexicano, pero con viaje de reggae ”, mencionó la ‘Diva’ colombiana en sus devoluciones, enfatizando en el gusto que tenía por un instrumento en especial.

“Acompañado de tuba, que me fascina la tuba”, agregó, llevando a Calero a soltar una pequeña risa.

El barranquillero no ocultó su sorpresa con esta interrogante, por lo que se mostró asombrado y respondió rápidamente que era por los comentarios que le daban al imitador de la escuela.

Carlos Calero aclaró que no se estaba burlando de ella para nada y que solo se trataba del ambiente del programa: “No, jamás, Amparo”. Allí la celebridad siguió cuestionando a sus compañeros de panel, quienes suelen interrumpirla cada vez que habla sobre los shows de los artistas.

“Pero, ¿por qué me interrumpen ustedes? Siempre me sabotean. ¿Por qué me hacen bullying?”, preguntó, incómoda por las constantes interrupciones que le hicieron a lo largo de la noche.