Piqué y Clara Chía quedaron en evidencia con picante foto en bikini; afirman que la joven es un “mujerón”

Clara Chía y Gerard Piqué le dieron un giro total a su vida personal desde el primer momento en que fueron captados juntos tras la ruptura del empresario con Shakira. Los dos españoles fueron foco de atención de miles de personas, quienes no aceptaron este romance al ver a la colombiana lastimada y afectada.

A pesar de los comentarios y burlas que les hicieron en las plataformas digitales, los catalanes continuaron con sus vidas, intentando esquivar las cámaras y el acoso constante de algunos periodistas. El empresario y la relacionista pública no se dejaron amedrentar por las noticias y los usuarios de escenarios como Twitter e Instagram, pasando la página con esta etapa de su realidad.

No obstante, recientemente, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas de una inesperada portada internacional, la cual reflejaba un poco del momento que vivían juntos. Estos contenidos demostraban que no existían crisis en su vínculo amoroso y que, por el contrario, estaban disfrutándose mucho en términos sentimentales.