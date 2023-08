Clara Chía y Piqué se habrían mudado muy cerca de uno de sus mayores detractores: “tengo derechos por antigüedad”

“Hace unas semanas atrás me llevaron a corte para ponerme una orden de restricción, para que yo no pudiera acercame a Clarita, que dice que no es figura pública y no hay que hablar de ella en los medios. Al final, el juez me exigió por tres meses que no debería acercarme a la chica a menos de 400 metros. Cumplí todo lo que se me exigió, pero ahora resulta que la feliz pareja se acaba de mudar al mismo condominio donde yo vivo...a escasos metros de mi casa”, dijo en el programa internacional.