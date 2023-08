Clara Chía quedó expuesta con inesperado detalle que pocos conocían; video permitió escuchar su voz

Clara Chía dejó de lado el anonimato absoluto en 2022, precisamente cuando Jordi Martin soltó las fotografías en las que revelaba su identidad . La joven de 24 años quedó expuesta de forma pública, ya que su relación con Gerard Piqué era evidente y no se podía ocultar.

Pese a que la mujer intentó llevar su realidad como antes, las cámaras y paparazzi no lo permitieron, pues comenzaron a acecharla y a seguirla para conocer sus opiniones sobre las polémicas que estaban en las plataformas digitales y los medios internacionales. La española guardó silencio en todo momento, evitando dar declaraciones a la prensa.

Para muchos usuarios y fanáticos en redes sociales era un misterio la relacionista pública, pues solamente se le veía caminar y acompañar al exfutbolista por las calles. Poco se sabía de la vida de Clara Chía, al punto de que no se le conocía su voz y su estilo de expresarse.

Sin embargo, recientemente, Europa Press fue la encargada de captar este particular detalle en una aparición que hizo la catalana en el aeropuerto de Barcelona junto a Gerard Piqué , cuando se dirigían a un destino fuera de la ciudad. La periodista se acercó a la pareja e intentó dialogar con ellos, sin tener éxito alguno.

No obstante, mientras la mujer lanzaba diversas preguntas sobre Shakira y los supuestos conflictos que tenía con el empresario, se logró apreciar el término con el que se refiere el exfutbolista a su novia. Adicional a esto, el video permitió escuchar un poco de la voz de Clara Chía, quien hizo un comentario cuando iban a ingresar a un puesto de control del lugar.

“Amor”, se escuchó que dijo el catalán, a lo que la joven dijo entre dientes: “Esa no va aquí”.

La reportera de Europa Press dejó varias interrogantes, buscando que la relacionista pública confirmara o desmintiera que sus amigas hablaban mal de Shakira . La novia del deportista simplemente siguió su camino y no giró a ver siquiera a los lentes.

Clara Chía, captada hablando sin timidez

Meses atrás, en uno de los tantos eventos deportivos de Piqué, la pareja de españoles se hizo notar sin problema alguno, en especial Clara Chía, quien estuvo al lado del exdefensa del Barcelona y, en esta ocasión, no tuvo ningún reparo para hablar con el creador de contenido de fútbol, Adri Contreras.

Pese a que en un video quedó grabado el momento exacto de Chía hablando, el ruido del ambiente distorsionó un poco sus palabras. Sin embargo, es preciso señalar que aún es el momento en el que la nueva pareja sentimental de Piqué no ha hablado sobre las masivas críticas que le hacen tanto a ella como a su novio.

“Ya no se le ve tímida”; “Clara se ve linda”; “Así que Piqué fue allí tanto con Milán como con Clara?; “A mi más curiosidad me da el chico que mira la cámara y no tiene idea de lo que hablan”, escribieron algunos internautas en el fragmento audiovisual que fue subido a TikTok.