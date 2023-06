Destapan verdad sobre Shakira y Clara Chía; exponen la posición de la cantante sobre sus hijos y la novia de Piqué

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de varias noticias en los medios de comunicación, debido a todo el asunto que lidiaron con respecto a su relación sentimental y la ruptura que atravesaron en junio de 2022. La expareja afrontó esta separación con cuidado, evitando afectar a sus hijos con todo el proceso.

La cantante y el exfutbolista terminaron en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

No obstante, como era de esperarse, la prensa española se encargó de soltar detalles que involucraban la posición de ambas partes y los cambios que se darían en la vida de toda la familia Piqué-Mebarak. Uno de los puntos principales estaba enfocado en Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista, quien se se robó las miradas de los paparazis y fue centro de reacciones en redes sociales.

Entre toda la información que se reveló anteriormente, se aseguraba que Shakira había puesto una supuesta cláusula y medida de alejamiento en contra de Clara Chía, dentro del convenio que firmó con Piqué en diciembre de 2022, evitando que Milán y Sasha se acercaran a ella. Esta petición habría surgido específicamente del interés que tendría la cantante porque sus hijos no compartan con la mujer, que sería la responsable del fin de su relación.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Sin embargo, estos detalles fueron desmentidos tiempo atrás, no solo por los abogados de ambas partes, sino por periodistas españolas que indagaron y recopilaron datos de las fuentes principales de todo el caso. Las Mamarazzis habrían consultado y dialogado hasta conocer que dicha información era falsa y que en este acuerdo nunca se solicitó algo de esta magnitud.

Lorena Vásquez y Laura Fa puntualizaron recientemente, con motivo de la partida de Milán y Sasha de Barcelona a Miami, que se volvía a aclarar que la ausencia de los pequeños en la boda de Marc Piqué, su tío, no tenía nada que ver con la supuesta cláusula y condición por parte de Shakira. Las comunicadoras destaparon la verdad sobre la posición que tendría la artista con respecto a la novia de Gerard.

Piqué regresó a sus hijos a Miami, tras unas semanas en Barcelona. - Foto: Instagram: Shakira/REUTERS-Gonzalo Fuentes

“Se ha hablado que los niños no estarán en esta boda porque hay una cláusula en el convenio donde esos niños no pueden compartir espacio con Clara Chía y por eso la joven se va a casa de sus padres cuando los menores están con Piqué. En su momento ya desmentimos que existiera esta cláusula en el convenio porque nosotras lo preguntamos por activa y por pasiva y lo negaron”, dijo Laura Fa, recalcando que esto no era verdad.

Lorena Vásquez, por su parte, indicó que Shakira jamás tuvo interés alguno en prohibirle a sus hijos que se relacionaran con Clara Chía. La periodista enfatizó en que la cantante nunca buscó que el convenio alejara a los pequeños de la joven novia de su ex, desmintiendo los rumores y especulaciones que se dieron en el pasado.

La pareja compartió la primera fotografía juntos, en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Las integrantes del pódcast aseguraron que charlaron con los abogados de Shakira y Piqué y corroboraron que dicha información nació de chismes y no de fuentes verídicas.

“Lo hemos hablado con los abogados de ambas partes y nos aseguran que esa cláusula ni ha existido ni existe, ni siquiera se había puesto sobre la mesa una condición semejante. Es más, Shakira en ningún momento ha pedido que sus hijos no se mezclaran o convivieran con Clara Chía, otra cosa es que esa conversación tuviera lugar con Gerard Piqué”, señaló la comunicadora.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

“En ningún momento se habló de eso con sus abogados para que existiera una cláusula así en el acuerdo”, agregó.

Estas palabras fueron clave para exponer realmente la situación entre la colombiana y la española, ya que se afirmó meses atrás que la celebridad buscaba, a toda costa, que Clara Chía no tuviera contacto alguno con Milán y Sasha, mientras estaban con su progenitor.