Clara Chía quedó en evidencia mientras Piqué viajó a Miami; lució su figura y mostró otra faceta en público

Clara Chía se robó las miradas de millones de personas en el mundo, debido a la historia que construyó con Gerard Piqué, una vez él se separó de Shakira. La joven española no logró escapar de las críticas y las burlas en los escenarios digitales, donde se le señaló por este vínculo que formó con el exfutbolista.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Poco a poco la relacionista pública lidió y enfrentó el acoso de las cámaras, las cuales se interesaron por saber detalles de su vida personal. La catalana esquivó las preguntas y la presencia de los paparazi, intentando disfrutar de actividades que hacía en su pasado, antes de encontrarse con el empresario.

De hecho, recientemente, Clara Chía llamó la atención de los curiosos con una inesperada faceta que reflejó en público, precisamente cuando compartía con sus conocidos. La joven, de 24 años, aunque no suele mostrarse a solas en las calles de Barcelona, fue captada recientemente disfrutando de un plan con sus compañeros de Kosmos.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

Europa Press fue el encargado de mostrar a la novia de Piqué en un espacio muy particular y casual, plasmando sonrisas y un semblante más tranquilo que el del pasado. La relacionista pública no ocultó sus reacciones y gestos en una terraza en la que estuvo, dejando al descubierto lo bien que la pasa cuando está lejos del entorno famoso de su pareja.

En las redes sociales, específicamente en Twitter, una cuenta de fanáticos llamada ClaGerFans destapó una serie de imágenes en las que se pudo detallar la figura, estilo y apariencia de Clara Chía en vía pública durante los inicios del verano. La catalana no soltó su gusto e imagen, disfrutando del paseo que estaba dando por la ciudad.

Clara Chía asistió al concierto de Coldplay - Foto: Europa Press

La postal mostró cómo la española se levantó de su silla, caminó detrás de sus amigos y lució un atuendo fresco, dejando a la vista su delgada y marcada silueta. La mujer llevó un short negro talle alto, una blusa del mismo tono y un top claro ceñido, además de unos zapatos deportivos con los que se le ha visto en el pasado.

Clara Chía también optó por su cabellera rubia suelta, unos lentes oscuros y una cartera de mano negra, la cual encajaba a la perfección con su outfit.

“Dios, lo hermosa que es. Me encanta el glamour que siempre irradia con sus looks supersofisticados. ¡QUÉ NIVEL DE MUJER! Clara es la muestra perfecta de que con clase se nace, no se hace”, escribió la cuenta en el trino, en el que se subieron otras capturas de pantalla del clip de Europa Press.

En el video del medio español, se detalló que esta postal había sido captada mientras Piqué estaba en Miami entregando a sus hijos a Shakira, tal y como estaba estipulado en el convenio que firmaron meses atrás. El exfutbolista se dirigió a Estados Unidos, enfrentándose a la presión de los medios.

“Clara Chía se ha dejado ver disfrutando en una terraza de Barcelona con sus compañeros de trabajo de la empresa de su novio, Kosmos. Radiante y mucho más cómoda que en sus apariciones con Piqué, la joven se convirtió en la gran protagonista, usando su faceta más risueña y cercana”, relató el portal.

Por ahora se desconoce cómo será la dinámica de Piqué a futuro con sus hijos y Clara Chía, pues Lorena Vásquez, integrante de Las Mamarazzis, ya reveló que Milan y Sasha conocen a la novia de su papá, pero no en un término amoroso, sino como una amiga y colega de Kosmos. Ambos menores habrían compartido con ella en los eventos públicos, lejos de un asunto personal o cercano.

Clara Chía se prepara para la futura boda de Marc Piqué, su cuñado, quien llegará al altar el próximo 24 de junio en compañía de su novia de toda la vida.