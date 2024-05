Se le fue con toda. Así reaccionó Martha Isabel Bolaños tras nominación de La Segura: “uno se saca solo”

“Martha. Está claro en todo el reality que mi relación con ella no fue la mejor... bueno pues, unas por otras” , comentó. Por esta razón, para sus compañeros del equipo Papillente no fue sorpresa su elección, ya que consideran que fue parte de la estrategia que siempre trataron de mantener en el programa.

“El hecho de que La Segu haya nominado a Martha no me sorprende en lo absoluto. Ellas tuvieron muchas diferencias, siento que ella también lo hizo por el bien del grupo”, mencionó Karen al respecto en el confesionario.

“Me siento incómoda. Si uno no aprende aquí las lecciones, uno se saca solo. Respetemos. Lo que pasó en el cuarto del exilio fue muy fuerte... Esas cosas uno las ve y no son bonitas de ver. Ahí aprendo una lección para mí, que tengo que mejorar mis comportamientos, dejando a La Segura aparte”, dijo mientras conversaba con Trujillo y Sebastián.

Y agregó: “Si a mí te me parás vos al frente y me decís: ‘ey, respétame, qué está pasando’, y yo sigo igual, ¿sabes?, no estoy haciendo un proceso. Sí, siento un poco de lástima de que no lo haya visto y tengo pesar”.