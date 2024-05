Cristina Hurtado alertó sobre delicado engaño en los votos de ‘La casa de los famosos’; expuso tema que enfrentan televidentes

No obstante, Cristina Hurtado lanzó una alerta y recomendó seguir los canales oficiales para votar, siguiendo los pasos que correspondían para que se valieran los apoyos a cada celebridad. La paisa agregó que no se tenían en cuenta aportes de votos desde otras plataformas, pues el sistema solo contaba los de RCN.

“Muchos de ustedes han caído. Esos no son los sitios oficiales, esos votos son fraudulentos y no se van a tener en cuenta”, afirmó, para después aseverar en que estos intentos eran inválidos: “No vayan al link que no conozcan porque esos votos no se tendrán en cuenta”.