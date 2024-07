La mala hora de Jennifer López, a sus 55 años: sin marido, sin gira y hasta sin casa; esta es la dura crisis que vive la artista

Ese mismo mes, se conoció una de las noticias más devastadoras para JLo este año: la cancelación de su gira debido a la baja venta de entradas. La apuesta de la artista había sido a lo grande: lanzó This Is Me Now, su reciente álbum, con 13 canciones, que pasó con más pena que gloria. El disco venía acompañado de una película musical.