Se conoce última conversación entre exreina Carolina Flores y su suegra antes de ser asesinada: exponen detalle clave

La muerte de Carolina Flores provocó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente tras conocerse el video relacionado con lo ocurrido el pasado 15 de abril en su apartamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Destapan aterradores detalles del asesinato de la exreina Carolina Flores; expusieron verdad de la suegra

De acuerdo con los reportes, la mujer estaba acompañada por su esposo, su hijo y su suegra, en lo que parecía una escena cotidiana. No obstante, las imágenes difundidas mostraron el ataque armado del que fue víctima dentro de la vivienda, donde recibió varios impactos de bala.

Mientras avanzan las investigaciones, han surgido versiones que señalan a la madre de Alejandro Sánchez, esposo de la exreina, como presunta implicada en el hecho, por razones personales vinculadas a conflictos del pasado.

Las primeras informaciones, dadas a conocer por el periodista Carlos Jiménez, apuntan a que el crimen habría sido planeado en medio de disputas familiares, supuestamente originadas por tensiones previas entre la víctima y su entorno cercano.

En la espera por conocer qué pasará con la suegra de la exreina, Érika Guadalupe Herrera, se siguen destapando detalles relacionados con el caso. De hecho, en medio de las movilizaciones buscando justicia, las miradas se posaron en declaraciones que dio una amiga cercana a los medios mexicanos.

De acuerdo con lo que se registró en Frontera, Juliana Cortés, que asegura haber sido cercana a la modelo, apuntó que la visita de Herrera a Ciudad de México se dio bajo el pretexto de la mascota de la famosa. La mujer tenía un golden retriever llamado Luca, por lo que aseguró que iría a entregarlo.

“Lamentablemente, creo que usó al perro para llegar a la Ciudad de México”, recogió.

En las declaraciones, se garantizó que el canino estaba sano y salvo tras el ataque con arma de fuego, y que se mantenía estable, pese al susto que pudo sentir por los sonidos de los impactos de bala. La allegada de Flores también habló en Imagen Noticias 5:30, mencionando que el perro estaba con la suegra en Ensenada, previo a desplazarse a la capital.

Dicho informativo presentó la que habría sido la última interacción entre las dos mujeres, enfocándose en la forma en la que trasladaron a la mascota.

Carolina: “¡No manches! ¿Se vinieron en el carro?”.

Érika: “En carro”.

Carolina: “¿Cuánto hicieron?”.

Érika: “Desde el sábado”.

Carolina: “Ah. ¿Y Luca cómo se portó?”.

Érika: “Bien, andaba como medio mareado, pero…”.

Carolina: “¿No se iba a vomitar?”.

Érika: “No, porque bajábamos para que hiciera pis y eso”.