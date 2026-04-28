Jaafar Jackson confesó sentir la presencia de Michael Jackson al grabar la película: “Empecé a llorar antes de interpretar la canción”

El biopic Michael ya llegó a los cines y, en cuestión de días, logró sacudir la cartelera durante su primer fin de semana. La película recorre la vida y el ascenso de Michael Jackson, apostando por una mirada íntima a su historia, más centrada en su vida familiar en la infancia.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su protagonista: Jaafar Jackson, quien debuta en la gran pantalla interpretando nada menos que a su propio tío. Esa cercanía familiar le da un toque especial a su actuación, algo que él mismo ha destacado en varias entrevistas.

El reparto también suma nombres conocidos como Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo, conformando un elenco que respalda esta ambiciosa producción.

La película tuvo su estreno mundial el pasado viernes 10 de abril en Berlín, Alemania, donde asistieron medios de comunicación y parte del equipo.

Jaafar Jackson triunfa en el debut global de 'Michael' Foto: x

En este momento, respondiendo preguntas en la alfombra, Jaafar contó que durante el rodaje vivió un momento muy particular: en una escena específica, aseguró haber sentido la presencia de Michael Jackson, una experiencia que lo marcó profundamente.

“¿Alguna vez sentiste la presencia de Michael?”, le preguntaron desde Variety.

“Absolutamente, sí. Hay unos momentos, hay una canción en particular donde lo sentí más. Empecé a emocionarme mucho, empecé a llorar antes de interpretar la canción”, respondió inicialmente.

Además, afirmó que en el momento en el que lo sintió, le era muy difícil contener las lágrimas y la emoción.

“Yo sentí algo, me preguntaba: ‘¿Por qué estoy tan emocionado en este momento?’. Y sentí su presencia en ese momento. No quiero hablar demasiado sobre eso, pero fue muy hermoso, y no podía estar más orgulloso de sentirlo ese día", añadió.

Varios de los fanáticos de Michael Jackson y ahora seguidores de Jaafar por su interpretación, dejaron comentarios en este video demostrando su admiración, y también haciendo apuestas de la canción en cuestión de la que habla Jaafar.

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“Apuesto que es Human Nature"; “Este hombre transmite humildad y sencillez como su tío”; “Todos estamos de acuerdo en que fue en Human Nature"; “Yo lloré muchísimo con la escena de Human Nature porque es mi canción favorita y sentí que estaba viendo al propio Michael. Sin palabras Jaafar, denle ya su Oscar, es increíble lo que ha hecho este chico"; “Claro que le creo. Hubo varios momentos donde de veía a MJ por segundos y de verdad movimientos que dije, son tan perfectos, que estoy segura que su tío estuvo ahí con él para ayudar”, son algunos de los comentarios.