Dembelé revela el grave error del PSG en el 5-2 que facilitó el gol de Luis Díaz en la Champions: Bayern proyecta la remontada

Ousmane Dembélé habló luego de la victoria ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes de París. Pese al 5-4 y el vibrante show de goles en Francia, en el equipo francés queda una sensación de que la ventaja pudo ser más pronunciada a su favor, pero al final el visitante recortó las diferencias con Luis Díaz como protagonista.

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Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

Sobre el minuto 68 cayó el gol de Luis Díaz que le dio la tranquilidad necesaria al Bayern Múnich pese a la derrota. PSG perdió la pelota en el mediocampo y la defensa dejó espacios en su desespero por alargar la ventaja. La posesión fue para Harry Kane, quien elevó el balón para dejarlo totalmente anticipado en un gran mano a mano con el defensa Marquinhos.

Excelente control con toda la calidad posible y solo tenía que buscar el perfil. Lucho picó el balón en el césped para comenzar a alargar la ventaja ante su marcador, vio el espacio en el segundo palo, toque sutil y lanzó el remate para colocar el 5-4 final y el casi empate del Bayern Múnich en París.

Imagen de Luis Díaz, este martes 28 de abril, en la semifinal de Bayern Múnich contra PSG. Foto: Getty Images

Pareciera que no le es suficiente al PSG con cinco goles marcados. Y eso deja entrever Ousmane Dembélé con sus palabras, quien expuso el error de su equipo cuando tenían una diferencia de tres goles en el marcador y que ya activaba las alarmas para la vuelta en Alemania.

Dembélé reaccionó tras el partido ante el Bayern

El actual Balón de Oro fue autor de un doblete en el triunfo 5-4; además, fue elegido MVP del compromiso. Ante la prensa, Ousmane elogió las capacidades del rival y confesó que el PSG se relajó bastante cuando iban 5-2 adelante, lo que permitió la avalancha bávara en París.

“Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de Champions y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos”, dijo Dembelé.

Ousmane Dembelé contra el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos”, agregó el volante francés.

“Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido”, puntualizó el MVP del juego.

¿Cuándo es el partido de vuelta Bayern vs. PSG?

Bayern Múnich y PSG jugarán la vuelta de esta semifinal de Champions League el próximo miércoles, 6 de mayo, en el Allianz Arena y con la afición bávara actuando como local.

La hora de arranque está programada para las 2:00 p.m. de Colombia (6:00 p.m., horario de Alemania). Se podrá ver en TV a través de ESPN/Disney+.