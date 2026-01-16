Deportes

Ousmane Dembélé anotó una obra de arte contra LOSC: lo piden como Puskás seguro

Vaselina delante de cinco oponentes: Ousmane Dembélé y un golazo histórico en el PSG vs. LOSC.

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 1:16 a. m.
Golazo de Dembélé le da la vuelta al mundo.
Golazo de Dembélé le da la vuelta al mundo. Foto: Izq: AP / Der: SportsCenter ESPN (@SC_ESPN)

“Ya está, cierren el Parque de los Príncipes”: así reseñó SportsCenter, de ESPN, el descomunal golazo que hizo Ousmane Dembélé este viernes, 16 de enero de 2026. El actual Balón de Oro encajó uno de los goles más estéticos de la temporada, y desató la algarabía de los hinchas.

Fue en el partido donde PSG recibió a LOSC por la fecha 18 de la Ligue 1. Corría el minuto 64, el cuadro parisino ya ganaba 1-0 gracias al propio Dembélé, pero al atacante francés se le ocurrió sacarse de la chistera una verdadera obra maestra.

Dembélé recibió un balón frontal al arco defendido por Berke Özer, portero del LOSC. Cuatro jugadores llegaron a taparle el ángulo de tiro a Ousmane, y el propio Özer se sumó como quinto para achicarle. ¿Cómo actuó el vigente ganador del Balón de Oro? Picándole el balón a los cinco jugadores que lo estorbaban.

Se trató de un tiro milimétrico que colgó a Berke Özer y puso el 2-0 parcial a favor del PSG. Todos los compañeros del cuadro dirigido por Luis Enrique corrieron a abrazar a Dembélé tras su obra de arte.

Con todo decidido, Bradley Barcola puso la cereza sobre el pastel con el 3-0 definitivo (90+3′). El cuadro de la capital francesa brilla con luz propia, teniendo una nómina de lujo y jactándose de ostentar al mejor jugador del planeta en sus filas.

Dembélé celebrando uno de sus goles, con PSG ante LOSC.
Dembélé celebrando uno de sus goles, con PSG ante LOSC. Foto: AP

Más del triunfo del PSG

Barcola, con seis tantos, es el máximo anotador del PSG en Ligue 1 esta temporada. Le sigue ahora Dembélé, que ha pasado un tiempo importante de baja por lesión y que acumula ahora cinco goles en esta edición del campeonato galo.

“La eliminación en Copa fue frustrante, pero los grandes equipos no pueden ganar siempre. Así es el fútbol y es parte de su atractivo”, estimó el arquero del PSG, Lucas Chevalier, después del triunfo.

“Me sorprendió que decidiera ese globo, pero Dembélé ha demostrado hoy que por algo es el Balón de Oro”, aplaudió.

También quedó impresionado por ese gol de Dembélé su entrenador Luis Enrique.

“Es un gol de PlayStation, cuando presionas todos los botones a la vez. Esos goles gustan a todo el mundo, a mí también”, afirmó el técnico asturiano.

Luis Enrique aplaude el golazo de Dembélé ante LOSC.
Luis Enrique aplaude el golazo de Dembélé ante LOSC. Foto: AP

El Lille, cuarto clasificado, podría perder su lugar en la zona Champions League, ya que tiene a dos puntos al Lyon (5º) y al Rennes (6º), que el domingo se enfrentan como locales a Brest (11º) y Le Havre (13º), respectivamente.

*Con información de AFP.

