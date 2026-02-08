El golazo de Dembélé que encaminó la goleada del PSG al Marsella: estadio coreó “Balón de Oro para el francés”

El Paris Saint-Germain, impulsado por el Ousmane Dembélé de las grandes noches, goleó al Marsella por 5-0 este domingo en el Clásico del fútbol francés, que cerró la 21ª jornada de la Ligue 1, para recuperar el primer puesto.

Tras un período gris que ha durado varias semanas, los jugadores dirigidos por Luis Enrique (51 puntos) volvieron a su mejor nivel para este choque, retomando el liderato de la Ligue 1 por delante del Lens (49), que el sábado venció 3-1 al Rennes.

Por fin revitalizados en todos los ámbitos, los vigentes campeones de Europa infligieron una de las derrotas más abultadas al Marsella en el Parque de los Príncipes.

Festival de ocasiones y palos

En un estadio en ebullición, los parisinos recuperaron la fluidez en su juego, con una presión más conseguida y lograron crear ocasiones a raudales, precisamente donde los delanteros habían flaqueado últimamente.

“¡Ousmane, Balón de Oro!”, coreó el Parque de los Príncipes, en trance, tras los dos goles de Dembélé en la primera parte, que lanzaron este Clásico de un solo sentido.

Autor de un doblete, el Balón de Oro 2025 recuperó su serenidad de cara al gol y su presión incansable sobre la defensa marsellesa, muy a menudo en gran dificultad.

Abrió el marcador con el interior del pie, servido de forma ideal por Nuno Mendes, que a su vez había recibido un pase delicioso de Désiré Doué (12′).

A continuación, en la jugada del partido, se las arregló solo para eliminar a los argentinos Leonardo Balerdi y Facundo Medina, antes de chutar con potencia bajo el larguero de Jeffrey de Lange, preferido a Geronimo Rulli por el técnico Roberto De Zerbi (37′).

“En la primera parte de la temporada tuve muchos problemas físicos y ahora me siento mucho mejor. Estoy cogiendo mucho ritmo, hay partidos que se encadenan para mí y estoy cada vez mejor”, dijo Dembélé.

El festival continuó con una multitud de ocasiones parisinas y cuatro remates al palo, con Bradley Barcola y Désiré Doué más frescos que en los últimos partidos, pero aún sin eficacia de cara al arco.

Debut tranquilo de Dro

Pasada la hora de juego, el PSG hundió de nuevo al OM en la crisis encadenando tres goles: primero, un gol en propia meta de Medina al desviar un disparo de Joao Neves (64′), antes de que el recién ingresado Khvicha Kvaratskhelia, completamente recuperado de su esguince de tobillo, ampliara la diferencia con una magnífica volea a ras (66′), servido por Dembélé.

Menos de diez minutos después, otro suplente, Lee Kang-In, se deshizo con facilidad de la defensa marsellesa para poner el broche (74′) justo tras su entrada al campo. En su primer Clásico, el guardameta parisino Matveï Safonov no tuvo trabajo.

Y el nuevo fichaje Dro Fernandez, procedente del FC Barcelona, pudo disfrutar tranquilamente de sus primeros minutos con los colores del PSG.

Dembélé celebrando uno de sus goles, con PSG ante LOSC. Foto: AP

En lo extradeportivo, el Clásico quedó marcado por cánticos insultantes y discriminatorios entonados por las gradas del Parque de los Príncipes, lo que provocó la interrupción del encuentro durante unos instantes a los 70 minutos.

En los otros partidos de este domingo, Le Havre sorprendió 2-1 al Estrasburgo y Angers venció 1-0 al Toulouse. Además, Niza-Mónaco y Auxerre-Paris FC terminaron sin goles.