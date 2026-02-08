Después de un triplete y dos penales provocados: ¿con cuánto calificaron las aplicaciones a Luis Díaz?

Liderado por Luis Díaz, autor de un triplete y a quien le cometieron dos penales, el Bayern Múnich retomó su marcha triunfal en la Bundesliga al golear 5-1 al Hoffenheim, tercero en la clasificación, que jugó con diez futbolistas desde el minuto 20.

Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz (der.), celebra el 4-1 durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el TSG 1899 Hoffenheim en Múnich, sur de Alemania, el 8 de febrero de 2026. Foto: AFP

El colombiano fue la gran figura del encuentro y dejó claro por qué es una de las piezas titulares del técnico Vincent Kompany, quien ha confiado en él y a quien el guajiro ha respondido con actuaciones destacadas como la de hoy.

Más allá del resultado, lo que hizo ‘Lucho’ este domingo es, sin dudas, una de sus mejores actuaciones a nivel profesional, pues participó de manera directa en los cinco goles con los que el Bayern Múnich sepultó al Hoffenheim.

Aunque los dos tantos de penal fueron anotados por Harry Kane, goleador de la Bundesliga, las faltas que decretaron los lanzamientos desde los doce pasos se las cometieron al ídolo guajiro, quien luego completó un triplete, sumando 13 tantos y ubicándose en la segunda posición de la tabla de goleadores del fútbol alemán.

¿Con cuánto calificaron a Luis Díaz?

Tras el despliegue futbolístico de Díaz, las aplicaciones de calificación lo destacaron de manera sobresaliente.

Sofascore lo eligió como el mejor del campo y le otorgó un contundente 10, el puntaje más alto posible; su compañero Harry Kane recibió 8,5 puntos, siendo ambos los jugadores más destacados del encuentro.

De igual forma, en el portal 365Scores le dieron un categórico 10, gracias al derroche de fútbol que mostró durante todo el partido. Kane obtuvo 8,9 y también fue el segundo mejor valorado.

Por último, en la plataforma Aiscore lo hecho por Díaz pareció causar menos impresión, pues, pese a ser determinante y anotar un triplete, solo lo puntuaron con 9,3; cabe señalar que esta fue la calificación más alta entre los jugadores que pisaron el césped, mientras que su compañero Kane recibió 7,7.

Acabó ‘maldición’ de Haaland en Anfield: Manchester City se deshizo del Liverpool y apretó tabla de posiciones en Premier League

Luis Díaz vuelve a jugar con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

El Bayern Múnich recuperó la senda de la victoria

Tras ser frenados por el Hamburgo el fin de semana anterior, y una semana después de sufrir su primera derrota de la temporada ante el Augsburgo, los bávaros recuperaron a lo grande el sabor de la victoria.

Presionados por el Borussia Dortmund, que venció el sábado en Wolfsburgo y se había quedado a tres puntos, los líderes del campeonato infligieron al Hoffenheim su primera derrota de 2026.

Los jugadores dirigidos por el técnico Christian Ilzer, que venían de cinco triunfos consecutivos desde el inicio del año, se vieron penalizados por un arranque de partido complicado tras una falta de Kevin Akpoguma sobre Luis Díaz.

La sanción fue triple: tarjeta roja, penalti y ejecución del infalible Kane (1-0, 20′).

No obstante, los blanquiazules demostraron su buena forma al poner en aprietos a un Bayern que no siempre ha sido sólido en defensa. Aprovecharon, sobre todo, una pifia de Manuel Neuer para igualar en el minuto 35 con un tanto de Andrej Kramaric, asistido por Fisnik Asllani tras interceptar un pase completamente fallido del guardameta internacional alemán.

Espoleados, los hombres de Vincent Kompany reaccionaron con rapidez para irse al descanso con una ventaja de dos goles, gracias a otro penalti transformado por Kane en el 45′ tras una falta de Vladimir Coufal sobre Luis Díaz, y, a continuación, un tanto de este último, de gran sutileza, en el tiempo añadido.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Harry Kane alcanzó los 24 goles en la Bundesliga en solo 21 jornadas, 38 en todas las competiciones.

“Había mucho ruido alrededor del equipo tras los dos últimos partidos, era importante guardar la calma”, señaló el capitán de la selección inglesa.

“Nos acercamos al final de la temporada, una etapa en la que cada tres puntos cuentan. Vimos que la diferencia puede recortarse rápido; la verdadera temporada empieza ahora”, añadió el delantero.

Luis Díaz, imparable, dejó el marcador en 5-1 (62′ y 89′) para reforzar el liderato del Rekordmeister en la Bundesliga.