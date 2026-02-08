Deportes

Acabó ‘maldición’ de Haaland en Anfield: Manchester City se deshizo del Liverpool y apretó tabla de posiciones en Premier League

El noruego marcó el gol que le dio la victoria a los de Pep Guardiola y siguen prendidos del Arsenal.

Camilo Eduardo Castro Cetina

8 de febrero de 2026, 7:56 p. m.
Haaland, 'verdugo' del Manchester United
Haaland, 'verdugo' del Manchester United Foto: Getty Images

El Manchester City remontó 2-1 al Liverpool en los últimos minutos de un vibrante duelo, este domingo en Anfield, para mantenerse a seis puntos de distancia del líder de la Premier League, el Arsenal.

Manchester vence al Liverpool
El portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, rechaza un balón en un tiro de esquina, durante el partido ante el Liverpool en la Premier League 2025-2026. (Foto Paul ELLIS / AFP) Foto: AFP

Todo se decidió en el último cuarto de hora: tras verse por detrás en el marcador después de un espléndido tiro libre de Dominik Szoboszlai (74′), los visitantes le dieron la vuelta con un gol de Bernardo Silva (84′) y un penalti en el último suspiro de Erling Haaland (90+3′).

El equipo de Pep Guardiola fue mejor en el primer tiempo, sin sufrir ni una ocasión de su rival, pero perdonando algunas buenas ocasiones, como un mano a mano de Erling Haaland con Alisson Becker. El clásico de las últimas ligas se encendió en el tramo final.

En el minuto 74, un misil de Dominik Szoboszlai, falta directa a la escuadra desde casi 35 metros, adelantó al Liverpool, pero el City le dio la vuelta para seguir aspirando a la Premier, con gran protagonismo de Erling Haaland.

Deportes

Después de un triplete y dos penales provocados: ¿con cuánto calificaron las aplicaciones a Luis Díaz?

Ciclismo

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Deportes

Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

Deportes

Doblete de Luis Díaz al Hoffenheim: asociación con Olise dejó una joya de gol para Bayern Múnich

Deportes

Gol de Luis Díaz dejó paralizado al portero del Hoffenheim: magistral jugada del Bayern Múnich

Deportes

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz: inquietud en Bayern Múnich por tropiezos en Bundesliga

Deportes

Lo que debe saber para el Super Bowl LX: ¿cuánto dura el partido y cómo es el puntaje?

Deportes

La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United mete miedo y Arsenal da el golpe

Deportes

Bayern Múnich no lo renovó y gigante de Premier League lo quiere: socio de Luis Díaz se despide

El noruego, que llevaba un gol en liga en 2026, asistió de cabeza a Bernardo Silva para el 1-1 en el 84′. Ya en el 93′, Haaland marcó el penalti que Becker había cometido sobre Matheus Nunes.

Las desgracias de los Reds continuaron en el tiempo de descuento con la tarjeta roja que recibió Szoboszlai (90+10′), culpable de un agarrón de camiseta sobre Haaland.

Gracias a este final perfecto, el City es segundo, suma 50 puntos y sigue en contacto con el Arsenal, que marcha primero, con 56 unidades, a trece jornadas del final del campeonato.

En cambio, el vigente campeón Liverpool no la pasa bien y se ubica sexto con 39 puntos, viendo como se va alejando de los puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa, ya que el Manchester United es cuarto y acumula 44 unidades, y el Chelsea es quinto con un punto menos, distancia que pesa de cara a la recta final de la Premier League.

Manchester City's head coach Pep Guardiola looks on prior to the start of the English Premier League soccer match between Manchester City and Brighton and Hove Albion in Manchester, England, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

También es el fin de una ‘maldición’ para Haaland: Anfield era uno de los dos únicos recintos, junto con el Stadium of Light del Sunderland, en los que el delantero noruego nunca había marcado en la Premier League.

Noticias Destacadas