Acabó ‘maldición’ de Haaland en Anfield: Manchester City se deshizo del Liverpool y apretó tabla de posiciones en Premier League

El Manchester City remontó 2-1 al Liverpool en los últimos minutos de un vibrante duelo, este domingo en Anfield, para mantenerse a seis puntos de distancia del líder de la Premier League, el Arsenal.
Todo se decidió en el último cuarto de hora: tras verse por detrás en el marcador después de un espléndido tiro libre de Dominik Szoboszlai (74′), los visitantes le dieron la vuelta con un gol de Bernardo Silva (84′) y un penalti en el último suspiro de Erling Haaland (90+3′).
El equipo de Pep Guardiola fue mejor en el primer tiempo, sin sufrir ni una ocasión de su rival, pero perdonando algunas buenas ocasiones, como un mano a mano de Erling Haaland con Alisson Becker. El clásico de las últimas ligas se encendió en el tramo final.
En el minuto 74, un misil de Dominik Szoboszlai, falta directa a la escuadra desde casi 35 metros, adelantó al Liverpool, pero el City le dio la vuelta para seguir aspirando a la Premier, con gran protagonismo de Erling Haaland.
El noruego, que llevaba un gol en liga en 2026, asistió de cabeza a Bernardo Silva para el 1-1 en el 84′. Ya en el 93′, Haaland marcó el penalti que Becker había cometido sobre Matheus Nunes.
Las desgracias de los Reds continuaron en el tiempo de descuento con la tarjeta roja que recibió Szoboszlai (90+10′), culpable de un agarrón de camiseta sobre Haaland.
Gracias a este final perfecto, el City es segundo, suma 50 puntos y sigue en contacto con el Arsenal, que marcha primero, con 56 unidades, a trece jornadas del final del campeonato.
En cambio, el vigente campeón Liverpool no la pasa bien y se ubica sexto con 39 puntos, viendo como se va alejando de los puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa, ya que el Manchester United es cuarto y acumula 44 unidades, y el Chelsea es quinto con un punto menos, distancia que pesa de cara a la recta final de la Premier League.
También es el fin de una ‘maldición’ para Haaland: Anfield era uno de los dos únicos recintos, junto con el Stadium of Light del Sunderland, en los que el delantero noruego nunca había marcado en la Premier League.