El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Ambos hacen historia para Colombia. Christian González y Luis Díaz, dos figuras del deporte colombiano que brillan en el exterior. Mientras Lucho es la estrella del ataque del Bayern Múnich en una de las mejores ligas del mundo, el colombo-estadounidense se convirtió en un jugador clave en la defensa de New England Patriots de la NFL.

De por sí, estamos hablando de dos de los equipos más importantes del deporte en el mundo. Bayern es uno de los más ganadores en Europa y abunda mucho prestigio e historia en su camiseta, mientras que New England Patriots se ha establecido como uno de los clubes más importantes de Estados Unidos, donde Tom Brady construyó gran parte de su legado en la NFL.

Y es un fin de semana que tendrá los ojos del mundo encima. Llegó el Super Bowl donde New England Patriots definirá el título con Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Christian hace historia en la NFL y se consolida como un cornerback estrella. A su vez, se destaca como uno de los mejores defensas jóvenes de esta temporada en el fútbol americano. También llama la atención su salario en Estados Unidos por temporada.

Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images

Al momento de explorar las cifras salariales, más de uno se lleva una sorpresa, pues se marca una diferencia gigante entre un jugador consolidado en la Bundesliga de Alemania y una joven promesa en el fútbol americano de Estados Unidos. Según el portal especializado ‘Over The Cap’, González tiene un salario base de 2,2 millones de dólares anuales, en un equipo defensivo valorado en 143,2 millones.

Abismal diferencia con Luis Díaz

Es decir, Christian gana algo más de 8 mil millones de pesos colombianos, que resulta ser una diferencia gigante comparado con el salario de Luis Díaz en el Bayern. González le apunta al Super Bowl para dar un salto de calidad en el equipo defensivo de los New England Patriots y cazar un aumento salarial la próxima temporada.

Abismal diferencia con la joven promesa de la NFL, pues Luis Díaz gana 14 millones de euros por temporada, unos 64 mil millones de pesos colombianos.

Luis Díaz vuelve a jugar con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

Mientras Christian pelea en la gran carpa de Estados Unidos, Lucho y el Bayern avanzan en la élite europea con el único objetivo de ganar la Champions League con el técnico Vincent Kompany a bordo. Al menos en la fase liga, el club alemán finalizó en segunda posición y avanzó directamente a los octavos de final, que se jugarán en el próximo mes de marzo.

Además de eso, Bayern se concentra en dominar nuevamente la Bundesliga, pese al desliz que tuvo en las dos últimas fechas, donde cedió un empate con el Hamburgo y perdió ante el Augsburgo en el Allianz Arena, lo que le ha servido al Borussia Dortmund para recortar las diferencias en el segundo lugar. El mundo también mirará la Bundesliga y el prodigio de la Guajira.