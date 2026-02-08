Deportes

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Christian González brilla en la NFL, mientras que Luis Díaz es una de las estrellas de la Bundesliga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de febrero de 2026, 10:30 a. m.
Christian González y Luis Díaz.
Christian González y Luis Díaz. Foto: Fotos: Getty Images

Ambos hacen historia para Colombia. Christian González y Luis Díaz, dos figuras del deporte colombiano que brillan en el exterior. Mientras Lucho es la estrella del ataque del Bayern Múnich en una de las mejores ligas del mundo, el colombo-estadounidense se convirtió en un jugador clave en la defensa de New England Patriots de la NFL.

De por sí, estamos hablando de dos de los equipos más importantes del deporte en el mundo. Bayern es uno de los más ganadores en Europa y abunda mucho prestigio e historia en su camiseta, mientras que New England Patriots se ha establecido como uno de los clubes más importantes de Estados Unidos, donde Tom Brady construyó gran parte de su legado en la NFL.

Y es un fin de semana que tendrá los ojos del mundo encima. Llegó el Super Bowl donde New England Patriots definirá el título con Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Christian hace historia en la NFL y se consolida como un cornerback estrella. A su vez, se destaca como uno de los mejores defensas jóvenes de esta temporada en el fútbol americano. También llama la atención su salario en Estados Unidos por temporada.

x
Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images

Al momento de explorar las cifras salariales, más de uno se lleva una sorpresa, pues se marca una diferencia gigante entre un jugador consolidado en la Bundesliga de Alemania y una joven promesa en el fútbol americano de Estados Unidos. Según el portal especializado ‘Over The Cap’, González tiene un salario base de 2,2 millones de dólares anuales, en un equipo defensivo valorado en 143,2 millones.

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Deportes

Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

Deportes

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

Deportes

Aparece nueva foto de Jhon Viáfara en prisión: el exfutbolista paga una pena de 11 años en EE. UU.

Ciclismo

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Deportes

La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

Deportes

Seattle Seahawks vs. New England Patriots: fortalezas y debilidades de las franquicias que luchan por el Super Bowl

Deportes

Los sueldazos de las estrellas: cuánto ganan Luis Díaz en Bayern Múnich y James en su nuevo equipo el Minnesota United FC

Gente

Silvestre Dangond presenta oficialmente ‘Ganas De Tenerla’ con la participación del astro del fútbol Luis Díaz

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

Abismal diferencia con Luis Díaz

Es decir, Christian gana algo más de 8 mil millones de pesos colombianos, que resulta ser una diferencia gigante comparado con el salario de Luis Díaz en el Bayern. González le apunta al Super Bowl para dar un salto de calidad en el equipo defensivo de los New England Patriots y cazar un aumento salarial la próxima temporada.

Abismal diferencia con la joven promesa de la NFL, pues Luis Díaz gana 14 millones de euros por temporada, unos 64 mil millones de pesos colombianos.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern M�nchen and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz vuelve a jugar con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

Mientras Christian pelea en la gran carpa de Estados Unidos, Lucho y el Bayern avanzan en la élite europea con el único objetivo de ganar la Champions League con el técnico Vincent Kompany a bordo. Al menos en la fase liga, el club alemán finalizó en segunda posición y avanzó directamente a los octavos de final, que se jugarán en el próximo mes de marzo.

Además de eso, Bayern se concentra en dominar nuevamente la Bundesliga, pese al desliz que tuvo en las dos últimas fechas, donde cedió un empate con el Hamburgo y perdió ante el Augsburgo en el Allianz Arena, lo que le ha servido al Borussia Dortmund para recortar las diferencias en el segundo lugar. El mundo también mirará la Bundesliga y el prodigio de la Guajira.

Más de Deportes

Christian González y Luis Díaz.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo.

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Águilas acumula 3 partidos sin conocer la derrota.

Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

Jhon Viáfara al momento de ser extraditado para los Estados Unidos en el 2020.

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

Jhon Viáfara el día de su captura.

Aparece nueva foto de Jhon Viáfara en prisión: el exfutbolista paga una pena de 11 años en EE. UU.

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

x

Seattle Seahawks vs. New England Patriots: fortalezas y debilidades de las franquicias que luchan por el Super Bowl

Atacan por redes sociales a Jhon Arias: explosiva reacción de los hinchas de Fluminense por su llegada a Palmeiras.

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

BARRANQUILLA, COLOMBIA - NOVEMBER 19: James Rodriguez of Colombia reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Ecuador at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on November 19, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Primer problema para James Rodríguez en Minnesota United: le revivieron un tema sensible

Noticias Destacadas