Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

La edición 60 del Super Bowl enfrentará a los Patriots y los Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. El 8 de febrero, la final de la NFL tendrá los ojos del mundo ante el espectáculo más importante del deporte estadounidense.

A pocos días de la gran final, llaman la atención las figuras que estarán en el partido decisivo, especialmente ante la ausencia de dos de los jugadores más destacados de la liga: Bo Nix, de los Denver Broncos, y Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs.

Estrellas de los Patriots

Christian González logró una intercepción de lujo para darle la victoria a los Patriots. Foto: Getty Images

El equipo de Nueva Inglaterra cuenta en sus filas con el quarterback Drake Maye, quien es el mariscal de campo titular y líder ofensivo de su equipo. Maye, con tan solo 23 años, representa el presente y futuro de los Patriots; fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2024, evento en el que la liga resalta a los futbolistas más prometedores de la temporada.

La cuota latinoamericana se hace sentir por los lados de los New England Patriots, que cuentan con el esquinero Christian González, de ascendencia colombiana, siendo el segundo jugador cafetero en estar en el Super Bowl.

El primer colombiano en jugar este evento fue hace 10 años exactamente, cuando Fernando Velasco disputó con Carolina Panthers el título de la NFL en la edición 50 del Super Bowl.

En este equipo también juega el venezolano Andy Borregales y el panameño Jaylinn Hawkins. Además, destaca el principal receptor del equipo, Stefon Diggs; la estrella defensiva, Marcus Jones.

Estrellas de Seahawks

El ataque de los Seattle Seahawks tiene como principal referente al receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, quien se consolidó como la gran figura ofensiva del equipo. Durante la temporada regular de 2025, el jugador encabezó la NFL en yardas por recepción, con 1.793, producto de 119 atrapadas y 10 touchdowns, un desempeño que además le permitió establecer un nuevo récord de yardas en una sola campaña para la franquicia.

Smith-Njigba, de ascendencia africana, tiene raíces familiares en Sierra Leona y Nigeria. A esa diversidad se suma Elijah Arroyo, quien cuenta con ascendencia mexicana, así como Julian Love, jugador con vínculos familiares tanto cubanos como mexicanos.

Además, el esquinero Devon Witherspoon, el quarterback Sam Darnold y el tackle defensivo Leonard Williams.

Jaxon Smith-Njigba #11 jugador de Seattle Seahawks Foto: Getty Images

Las estrellas que no estarán

Por su parte, Bo Nix es una de las principales estrellas de la NFL y hace parte de uno de los equipos que más ilusionaba con llegar a la final; los Broncos tuvieron una temporada regular inmejorable, fueron el mejor equipo de la primera fase y en los playoffs dejaron en la carrera a los Buffalo Bills, una de las conferencias más importantes de la liga. Su ilusión de llegar al Super Bowl fue anulada en el partido de la conferencia cuando en su disputa lo superó New England Patriots.

Así como las estrellas de los Kansas City Chiefs, que además de ser habilidosos en la cancha, son unos íconos del jet set en Estados Unidos.

