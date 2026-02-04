Deportes

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Esta edición tiene una amplia cuota latina, además de superestrellas del fútbol americano.

Camilo Eduardo Velásquez

4 de febrero de 2026, 7:22 p. m.
Drake Maye, Elijah Arroyo y Christian González, de los más importantes en el Super Bowl LX.
Drake Maye, Elijah Arroyo y Christian González, de los más importantes en el Super Bowl LX. Foto: Composición SEMANA | getty images

La edición 60 del Super Bowl enfrentará a los Patriots y los Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. El 8 de febrero, la final de la NFL tendrá los ojos del mundo ante el espectáculo más importante del deporte estadounidense.

A pocos días de la gran final, llaman la atención las figuras que estarán en el partido decisivo, especialmente ante la ausencia de dos de los jugadores más destacados de la liga: Bo Nix, de los Denver Broncos, y Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs.

Estrellas de los Patriots

DENVER, COLORADO - JANUARY 25: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
Christian González logró una intercepción de lujo para darle la victoria a los Patriots. Foto: Getty Images

El equipo de Nueva Inglaterra cuenta en sus filas con el quarterback Drake Maye, quien es el mariscal de campo titular y líder ofensivo de su equipo. Maye, con tan solo 23 años, representa el presente y futuro de los Patriots; fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2024, evento en el que la liga resalta a los futbolistas más prometedores de la temporada.

La cuota latinoamericana se hace sentir por los lados de los New England Patriots, que cuentan con el esquinero Christian González, de ascendencia colombiana, siendo el segundo jugador cafetero en estar en el Super Bowl.

El primer colombiano en jugar este evento fue hace 10 años exactamente, cuando Fernando Velasco disputó con Carolina Panthers el título de la NFL en la edición 50 del Super Bowl.

En este equipo también juega el venezolano Andy Borregales y el panameño Jaylinn Hawkins. Además, destaca el principal receptor del equipo, Stefon Diggs; la estrella defensiva, Marcus Jones.

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Estrellas de Seahawks

El ataque de los Seattle Seahawks tiene como principal referente al receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, quien se consolidó como la gran figura ofensiva del equipo. Durante la temporada regular de 2025, el jugador encabezó la NFL en yardas por recepción, con 1.793, producto de 119 atrapadas y 10 touchdowns, un desempeño que además le permitió establecer un nuevo récord de yardas en una sola campaña para la franquicia.

Smith-Njigba, de ascendencia africana, tiene raíces familiares en Sierra Leona y Nigeria. A esa diversidad se suma Elijah Arroyo, quien cuenta con ascendencia mexicana, así como Julian Love, jugador con vínculos familiares tanto cubanos como mexicanos.

Además, el esquinero Devon Witherspoon, el quarterback Sam Darnold y el tackle defensivo Leonard Williams.

x
Jaxon Smith-Njigba #11 jugador de Seattle Seahawks Foto: Getty Images

Las estrellas que no estarán

Por su parte, Bo Nix es una de las principales estrellas de la NFL y hace parte de uno de los equipos que más ilusionaba con llegar a la final; los Broncos tuvieron una temporada regular inmejorable, fueron el mejor equipo de la primera fase y en los playoffs dejaron en la carrera a los Buffalo Bills, una de las conferencias más importantes de la liga. Su ilusión de llegar al Super Bowl fue anulada en el partido de la conferencia cuando en su disputa lo superó New England Patriots.

Así como las estrellas de los Kansas City Chiefs, que además de ser habilidosos en la cancha, son unos íconos del jet set en Estados Unidos.

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?
Kansas City Chiefs NFL
Patrick Mahomes y Travis Kelce, jugadores de Kansas City Chiefs Foto: Getty

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

