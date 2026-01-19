Deportes

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Su equipo, New England Patriots, tiene otro latino en sus filas y se enfrentará al rival más complicado.

20 de enero de 2026, 2:48 a. m.
González llevaba un traje con la bandera de Colombia en su interior Foto: AP

El Super Bowl se jugará en pocas semanas. El juego más importante de la liga de fútbol americano mundial está en su ronda semifinal y un hombre con raíces cafeteras tiene grandes chances de llegar a esta gran final.

Se trata de Christian González, que tiene madre puertorriqueña y padre colombiano. Su equipo, New England Patriots, superó a su rival, Houston Texans, 28-16 y se clasificó al último partido previo al Super Bowl, en donde se enfrentará a los Denver Broncos.

x
Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images
Christian González tiene nacionalidad estadounidense

González tiene un gran arraigo a la tierra cafetera; en 2023, durante el Draft de la NFL, mostró los colores de Colombia y su hermana, Melissa González, representó a Colombia en atletismo internacional; sin embargo, tiene nacionalidad estadounidense y juega como tal.

González nació en Texas, Estados Unidos, el 28 de junio de 2002; actualmente tiene 23 años y hace parte del equipo defensivo de los New England Patriots.

¿Cuándo es el próximo partido de Christian González y en dónde se puede ver?

New England Patriots
Christián González podría hacer historia para Colombia. Foto: X New England Patriots

El partido que le falta jugar a New England Patriots es frente a Denver Broncos, uno de los mejores equipos de la NFL, el próximo domingo 25 de enero de 2026 en el estado de Denver.

El partido se jugará a las 3 P.M., hora Colombia, y para quien está en territorio cafetero, podrá ver este partido por el canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

González no es el único latino de los New England Patriots que quiere llegar al Super Bowl

Hasta el momento, no hay equipo con el pase asegurado a anhelado Super Bowl; la única estrella que está confirmada es Bad Bunny, que dará el show de entretiempo.

New England Patriots tiene cuota latina con González y Andrés Borregales, que es venezolano y fue una de las figuras en la jornada, anotando tres puntos extras.

El reto para el equipo de Christian González es de primer nivel, ya que este partido puede ser una final adelantada. Denver Broncos fue el mejor equipo de todos contra todos, lo que le dio el pase directo a Ronda Divisional, saltándose la Comodín.

Los Broncos vienen de superar un partido muy difícil frente a Buffalo Bills, que se terminó definiendo en el tiempo extra, dejando un resultado final de 33-30.

