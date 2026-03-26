Bolivia sigue con el sueño mundialista más intacto que nunca: remonta ante Surinam y avisa a Irak, su próximo rival

Celebración boliviana en México tras la victoria ante Surinam.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 7:12 p. m.
Bolivia celebra el gol de Miguel Terceros.
Bolivia celebra el gol de Miguel Terceros. Foto: FIFA via Getty Images

La selección Bolivia cuando más pasaba apuros, pudo reaccionar y remontó con la joya Miguel Terceros como gran figura. Un 2-1 que se convierte en uno de los marcadores más importantes de su historia y ahora clasifica para el juego ante Irak, para definir si asiste al grupo de Francia, Noruega y Senegal.

El gol de Surinam en el segundo tiempo está acercando a Bolivia a una dolorosa derrota que le apagaba totalmente sus deseos de ir al Mundial 2026. Pudo levantar cabeza y remontó gracias a los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros para el 2-1 definitivo.

Noticia en desarrollo…