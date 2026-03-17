Repechaje FIFA: Mientras Bolivia golea a Trinidad y Tobago, Irak hizo anuncio oficial

La Selección Irak aviva su deseo de clasificar al Mundial 2026 pese a que su país sufre daños colaterales por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. En estos momentos, su condición de país vecino con el pueblo iraní le pasa factura a los iraquíes a menos de tres meses para que inicie la Copa del Mundo.

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Peor aún, cuando falta menos de un mes para el trascendental partido de repechaje por una casilla a la fase de grupos del Mundial 2026, donde la Selección Irak espera por el ganador del duelo entre Bolivia vs. Surinam, siendo los bolivianos altamente favoritos para verse con los iraquíes en México.

El pasado 15 de marzo, Bolivia dio un golpe sobre la mesa tras vencer a Trinidad y Tobago en un amistoso disputado en Santa Cruz de La Sierra, lo que suponía la despedida del equipo boliviano que ahora viaja a México para seguir con la preparación para el repechaje FIFA.

Señalan a Ramiro Vaca de presunto dopaje con la Selección de Bolivia. Foto: Getty Images

Los bolivianos no tuvieron inconveniente para derrotar 3-0 a Trinidad y Tobago, con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava.

Irak hace pronunciamiento oficial

Tras la victoria de Bolivia, la Selección Irak se pronunció, pese a la guerra que se vive en el Medio Oriente. La selección asiática publicó la convocatoria oficial para el repechaje FIFA, donde cinco de sus jugadores militan en Europa.

Arqueros: Fahad Talib (Al-Talaba), Ahmed Basil (Al-Shorta) y Kamil Saadi (Erbil).

Fahad Talib (Al-Talaba), Ahmed Basil (Al-Shorta) y Kamil Saadi (Erbil). Defensas: Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport).

Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport). Mediocampistas: Aymar Sher (Sarpsborg de Noruega), Marco Faraj (Venezia de Italia), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra de Emiratos Árabes Unidos), Zidan Iqbal (Utrecht de Países Bajos), Kevin Yaqoub (Aarhus) y Amir Al-Ammari (Cracovia).

Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra de Emiratos Árabes Unidos), Kevin Yaqoub (Aarhus) y Delanteros: Muhannad Ali (Dibba Al Fujairah), Ayman Hussein (Al-Karma), Ali Al-Hammadi (Luton Town), Ali Jassim (Al-Najma) y Ali Youssef (Al-Talaba).

Todo listo para el viaje a México

Antes de presentar la convocatoria, la Selección Irak pudo solucionar el problema del viaje a México, donde se jugará el repechaje del Mundial 2026. Se tuvieron dificultades por la guerra en el Medio Oriente, pero los iraquíes han podido encontrar formas para no fallar.

El presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, confirmó que la delegación emprende el viaje a tierras mexicanas para enfrentar ese duelo el próximo 31 de marzo.

“La selección nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado y hemos logrado ponernos en contacto con algunos clubes en los que juegan nuestros futbolistas profesionales para que se incorporen al equipo antes de la fecha prevista para este partido”, dijo la Federación Iraquí de Fútbol en un mensaje en las redes sociales.