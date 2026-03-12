Deportes

FIFA le hace propuesta a país que podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026: estas son las instrucciones

FIFA lanzó nuevas instrucciones tras las complicaciones que hay a tres meses del Mundial 2026.

12 de marzo de 2026
Tres meses separan a los aficionados del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien solo hasta junio se dará inicio formal a la competencia de la FIFA, el comienzo de marzo alteró los ánimos tras los avances bélicos en el Medio Oriente. Antes del primer juego oficial, la organización adelantará los repechajes internacionales, para conformar definitivamente las casillas que faltan en los grupos.

Pese a la tensión por la guerra de Estados Unidos (país anfitrión) e Israel contra Irán, varias naciones se están preparando para lo que serán dichos juegos decisivos de repechaje. En este caso, los ojos se colocan en Irak, que está instalado en la repesca y espera por el ganador del juego preliminar entre Bolivia y Surinam (26 de marzo).

Irak y Bolivia o Surinam se verán las caras el próximo 31 de marzo en México, país designado para que se jueguen estas fases previas de la cita orbital. La nación iraquí reporta algunos problemas para el viaje a zona americana, como la gestión de las visas de algunos jugadores (en caso de pasar al repechaje) y los daños colaterales por ser un principal vecino de Irán en medio de la guerra, lo que le ha traído inconvenientes políticos, económicos y sociales.

Cabe recordar que Irak es un firme candidato para clasificar directamente a la fase de grupos del Mundial 2026 en dado caso de que la renuncia de Irán se consuma. Son varias las voces oficiales que están anunciando la salida iraní de la Copa del Mundo. Según los artículos y reglamento de la FIFA, los iraquíes podrían tomar ese lugar por el Ranking.

La solución que la FIFA le da a Irak

Mientras espera si puede ser el reemplazo de Irán, los iraquíes ponen atención a las instrucciones de la FIFA para poder presentarse en el repechaje en México, más exactamente en la ciudad de Monterrey el 31 de marzo.

El tema se complica mucho más luego del cierre del espacio aéreo en el Medio Oriente debido a la guerra contra Irán y los misiles que pueden aparecer por el aire. La Selección de Irak se anticipó y le solicitó a la FIFA medidas para no faltar a ese partido.

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: FIFA President Gianni Infantino holds the FIFA World Cup Trophy as he addresses the winter meeting of The U.S. Conference of Mayors on January 29, 2026 in Washington, DC. Infantino promoted the 2026 FIFA World Cup, which will be co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, highlighting its potential benefits for host cities and communities. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La primera de ellas fue una nueva fecha del juego o armar un plan que le ayudara para salir de Bagdad de forma segura, pues jugadores y cuerpo técnico están varados en la capital iraquí.

Según adelantó Carlos Antonio Vélez, la FIFA ya se pronunció y le sugirió a Irak trasladarse vía terrestre hasta Turquía para luego poder tomar un vuelo a México sin inconveniente alguno.

La polémica solución de la entidad deportiva lleva a cabo una ruta de más de 25 horas con un trayecto peligroso por carretera, pues iría por zona insegura por el norte iraquí, donde han caído drones.

Eso sí, vía terrestre, el paso de frontera hasta Turquía parece ser el más seguro, pues los otros límites lo llevan a países más comprometidos con el conflicto, como Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y el mismo Irán. Según reportes de la prensa internacional, Irak ya habría renunciado a esa solución de la FIFA por temas de seguridad.

Por ahora, los iraquíes siguen a la expectativa por el conflicto y se analizan más opciones para no verse afectados.