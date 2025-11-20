Suscribirse

Definido el rival de Bolivia en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026: es oficial

Una vez se realizó el sorteo durante este 20 de noviembre, se supo la suerte para el cuadro de Conmebol.

Redacción Deportes
20 de noviembre de 2025, 1:02 p. m.
Seleccionado de Bolivia tiene la chance de ir al Mundial 2026 por medio del repechaje.
Seleccionado de Bolivia tiene la chance de ir al Mundial 2026 por medio del repechaje. | Foto: Getty Images

Surinam será el primer seleccionado al que se enfrente Bolivia en busca de lograr su cupo al Mundial United 2026 durante el repechaje.

Después de sorteado esto durante este jueves, 20 de noviembre, se supo la suerte del combinado de Conmebol para intentar sumarse a las seis clasificadas directas de Sudamérica.

Vale recordar que para la verde ese duelo es el primer peldaño, pues en caso de pasar, luego deberá ir ante Irak en el partido decisivo.

Este formato de repechaje intercontinental es uno que se ha inventado FIFA de cara a la primera realización de una cita orbital con 48 equipos.

Llave 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica. Ganador juega contra RD Congo.

Llave 2: Bolivia vs. Surinam. Ganador juega contra Irak.

Por la otra parte del cuadro también se supo cuáles podrían ser los rivales de RD Congo, está entre Nueva Caledonia o Jamaica.

Clasificados al repechaje del Mundial 2026:

  1. Conmebol: Bolivia
  2. África: República Democrática del Congo
  3. Oceanía: Nueva Caledonia
  4. Asia: Irak
  5. Concacaf: Jamaica
  6. Concacaf: Surinam

Fecha del repechaje intercontinental

Está previsto que estos duelos entre las seis selecciones en mención se lleven a cabo en la próxima fecha FIFA de marzo (del 23 al 31 de marzo de 2026).

A la par de amistosos para clasificadas directas a la Copa del Mundo, Bolivia se estará jugando sus últimas chances de clasificarse al torneo que se realizará en Norteamérica.

¿Dónde se jugará?

Las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey serán las sedes del repechaje intercontinental.

Estas dos plazas fueron confirmadas durante las últimas horas, debido a que la nación manita también hace parte del tridente de países que será sede de la próxima Copa Mundo.

Bolivia se ilusiona

En el combinado sudamericano hay un deseo latente que permite soñar en el regreso a una cita mundialista tras 31 años.

A través de las redes sociales oficiales del conjunto verde, estos palpitan el repechaje así: “La ilusión sigue viva. En el repechaje, jugamos con el corazón. Vamos Bolivia”.

Adicionalmente, y tras haberse realizado el sorteo, estos informaron por sus medios cómo se disputará esa última chance para ir al Mundial.

“¡Ya conocemos a nuestro rival para el repechaje mundialista! El día de hoy, en horas de la mañana, se llevó a cabo el sorteo de los Play Offs de la Copa del Mundo, nuestro rival para las semifinales es Surinam y de llegar a la final nos enfrentamos a Irak en la final", anunció Bolivia.

