Repechaje intercontinental al Mundial 2026 tras los clasificados de Concacaf: Cómo se juega, fecha, sorteo y sede

El Mundial 2026 va tomando forma y las emociones no paran. Este martes, 18 de noviembre de 2025, UEFA y Concacaf jugaron sus últimos partidos correspondientes a las eliminatorias en sus confederaciones.

Europa (UEFA) tiene su propio formato en las clasificatorias al Mundial 2026. Este martes quedaron confirmadas las 12 selecciones del viejo continente que irán directo a la fase de grupos del torneo. Faltan cuatro cupos, que se definirán entre 16 equipos.

Los 16 seleccionados de Europa se dividirán, por sorteo, en cuatro zonas con cada una de a cuatro países. Cada zona jugará semifinal y final, ambas a juego único, y los cuatro ganadores de cada zona irán al Mundial 2026.

Clasificados al repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Las demás confederaciones (Conmebol, Asia, África, Concacaf, y Oceanía) definirán dos cupos en repechaje al Mundial 2026. Los cupos para cada una quedaron de la siguiente forma:

Conmebol: Bolivia África: República Democrática del Congo Oceanía: Nueva Caledonia Asia: Irak Concacaf: Jamaica Concacaf: Surinam

Desde hace semanas, y otras un par de días, se sabían los clasificados de Conmebol, África y Oceanía al repechaje del Mundial 2026. Solo faltaban los dos de Concacaf, que quedaron listos luego de los partidos de este martes en su confederación.

¿Cómo se jugará el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Habrá dos zonas en competencia. Los dos mejores países ubicados en el ranking Fifa, que saldrá actualizado este miércoles 19 de noviembre, quedarán instalados directamente en la final de cada zona.

Los otros cuatro equipos serán sorteados y disputarán semifinales en dos zonas; es decir, dos países a una zona y dos a otra. Quienes ganen sus respectivas semifinales jugarán la final contra el país que ya está instalado allí por ranking Fifa. Los dos vencedores irán al Mundial.

Balón Trionda que se usará en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

¿Cuándo será la fecha del sorteo para el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.

¿Cuándo se jugará el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

En la venidera fecha Fifa de marzo de 2026. Mientras unos países jugarán amistosos, como Colombia, los seis del repechaje intercontinental, y los 16 del repechaje de Europa, buscan la gloria para entrar a la cita orbital.

¿Cuál será la sede para los partidos del repechaje intercontinental al Mundial 2026?

México. Específicamente en los estadios de Monterrey y Guadalajara.

México servirá de sede para el repechaje intercontinental del Mundial 2026. | Foto: NurPhoto via Getty Images