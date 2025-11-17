Avisan cambio en la próxima actualización del ranking Fifa: panorama de la Selección Colombia

Hay un importante ítem de cara al sorteo del Mundial 2026: ser cabezas de serie. Dicha cita orbital tendrá 48 clasificados, ubicados en 12 grupos (12 cabezas de serie) de a cuatro selecciones cada uno. Los cabezas de serie se definen gracias al ranking Fifa.

Sin embargo, son tres los países que tienen asegurada su posición como cabezas de serie por ser los anfitriones del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá. Eso quiere decir que los otros nueve cabezas de serie serán las nueve selecciones que mejor estén ubicadas en el mencionado ranking.

Así las cosas, para el sorteo del Mundial 2026 habrá cuatro bombos, cada uno conformado por 12 países, aunque en el primero ya se cuenta a los anfitriones. Los otros tres bombos sembrarán al resto de países en cada grupo, para que queden de a cuatro.

Fifa anuncia, en su web oficial, que la próxima actualización del ranking será el 18 de noviembre. Sin embargo, horas antes de que la publiquen, ya se divisan cambios importantes debido a los resultados en la fecha Fifa de este mes.

Así va el Ranking Fifa parcialmente

España: 1880.76 puntos Argentina: 1872.43 puntos Francia: 1862.71 puntos Inglaterra: 1824.3 puntos Portugal: 1778 puntos Países Bajos: 1759.96 puntos Brasil: 1758.85 puntos Bélgica: 1740.01 puntos Italia: 1717.15 puntos Alemania: 1713.3 puntos Croacia: 1710.15 puntos Marruecos: 1710.11 puntos Colombia: 1695.72 puntos México: 1682.52 puntos Uruguay: 1677.57 puntos

*Última actualización en web oficial de Fifa: 17 de otubre.

Situación de Colombia en el ranking Fifa

Todo apunta a que la Selección Colombia no tendrá mayor movimiento en el ranking Fifa. Tras la última actualización, el 17 de octubre de 2025, La Tricolor quedó en el puesto 13 con 1695.72.

El pasado 15 de noviembre, Colombia venció a Nueva Zelanda por 2-1 y aún le queda un partido por jugar en esta fecha Fifa de noviembre: será ante Australia, el 18 de noviembre.

El portal web Cambio de Juego, que se encarga de divisar previamente los cambios que tendrá cada actualización del ranking Fifa, avisó desde antes del juego con Nueva Zelanda que para que la Selección Colombia entre en el bombo 1 del Mundial 2026 debía esperar los resultados de selecciones europeas.

“Colombia ni siquiera superará a Marruecos. Para entrar en el Bombo 1, necesita que al menos tres de estos equipos no se clasifiquen directamente: España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Italia y Alemania”, escribió Cambio de Juego el 15 de noviembre antes del juego Colombia vs. Nueva Zelanda.

Luego de ello, España y Países Bajos aseguraron su clasificación virtual, Portugal entró directo, Italia quedó en repechaje y Bélgica, junto a Alemania, dependen de sí mismas en la última fecha de las eliminatorias para entrar al Mundial 2026 de forma directa. Eso quiere decir que las opciones de Colombia, en el bombo 1, empiezan a desaparecer y estaría fija en Bombo 2 para el sorteo.

No, Colombia won't even pass Morocco. To get into Pot 1 they need at least three of these teams to fail to qualify directly: Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, Italy and Germany. — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) November 15, 2025

De no haber algo extremo, la Selección Colombia será bombo 2 de cara al sorteo del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Avisan cambio en la próxima actualización del ranking Fifa

La derrota de Italia contra Noruega, y su puesto de repechaje, no solo generan sorpresa sino también cambios en el ranking Fifa. Según el portal referenciado, ahora Alemania tiene ventaja de entrar al bombo 1.

Afirman: “Tras la derrota de Italia, Alemania tiene la ventaja para entrar en el Bombo 1. Actualmente ocupa el puesto 9 en la clasificación Fifa y lo mantendrá si vence a Eslovaquia”.

Following 🇮🇹 Italy's defeat, 🇩🇪 Germany are in the driver's seat to get into Pot 1. They're now 9th in the FIFA Ranking and will keep it if they beat Slovakia.



🇨🇩 Congo DR will be directly in the final of the intercontinental play-offs.



🇳🇴 Norway gain 17 pts and 🇮🇪 Ireland 16. pic.twitter.com/ZIygn46jwf — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) November 16, 2025

Alemania sonríe en el ranking Fifa tras la oficialización de Italia en repechaje. | Foto: Getty Images