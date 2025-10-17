Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

La Selección Colombia mantuvo su lugar en el ranking FIFA, luego de la goleada contra México (0-4) y el amargo empate ante Canadá (0-0).

Aunque la actualización se esperaba para el jueves de la próxima semana, FIFA adelantó el anuncio y confirmó el puesto de la Tricolor tras la gira de amistosos por Estados Unidos.

Colombia permanece en el puesto 13° con un total de 1695.72 puntos. El cómputo de los dos partidos arrojó una diferencia positiva de 3.62 puntos.

La posibilidad de ser cabeza de serie se aleja, pues solo quedan los amistosos de noviembre antes del sorteo del Mundial 2026. Colombia tendría que ganar ambos partidos y esperar un milagro para ascender hasta la novena posición.

Aunque son 12 cabezas de serie para la fase de grupos, los tres países anfitriones tienen su lugar asegurado en el bombo 1, independientemente de la posición en la que se encuentren.

Kevin Castaño, volante de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Colombia, condenada al bombo 2

Ahora mismo, el noveno puesto del ranking FIFA le pertenece a Italia, que es segunda de su grupo en las eliminatorias europeas, detrás de Noruega y tendría que jugar el repechaje de la UEFA.

En ese orden de ideas, en caso de que la azzurra quede eliminada, el cupo como cabeza de serie pasaría a manos de Alemania.

Colombia está a casi 20 puntos de diferencia de la selección teutona, lo que hace prácticamente imposible reducir esa diferencia a menos que los alemanes tampoco clasifiquen a la Copa del Mundo. En el medio están Croacia y Marruecos como aspirantes.

Cabe recordar que en noviembre, la Tricolor enfrentará a Nueva Zelanda y luego disputará un segundo amistoso que todavía está pendiente de confirmarse.

El rival era Nigeria, sin embargo, las águilas verdes se metieron al repechaje de África y se jugarán la última chance mundialista en el próximo mes.

Argentina sube al segundo lugar

En la parte alta del ranking también hubo movimientos. Argentina aprovechó el empate de Francia contra Islandia y escaló al segundo lugar.

España continúa otro mes en lo más alto de la clasificación mundial. Aunque no contaron con varias de sus figuras, los dirigidos por Luis de la Fuente vencieron a Bulgaria y Georgia en la continuidad del proceso clasificatorio.

Los mayores avances se produjeron en las posiciones más bajas del ranking. Níger (108.º), Lesoto (144.º) e Islas Feroe (127.º) subieron nueve puestos.

La impresionante marca de Islas Feroe en estas eliminatorias para el Mundial, que incluye una sorprendente victoria sobre República Checa (44.º, baja 5), ​​les proporcionó una importante cantidad de puntos.

También progresaron Kosovo (84.º, sube 7 puestos), que ha alcanzado un máximo histórico, así como Siria (86.º) y Liberia (138.º), que escalaron seis puestos cada una.