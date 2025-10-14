Néstor Lorenzo destapó el factor para que Colombia no venciera a Canadá: “No nos favoreció”

Respecto al anterior partido contra México, Néstor Lorenzo hizo nueve cambios para enfrentar a Canadá. Al final, Colombia no pasó del empate (0-0) contra la selección norteamericana, y los comentarios no se hicieron esperar.

Fue el propio Néstor Lorenzo quien habló en rueda de prensa post-partido entre Colombia y Canadá. Admitió el factor que terminó impidiendo, en gran medida, para que La Tricolor no se impusiera.

“El balance es positivo. Hoy había planificado muchos cambios de antemano. Creo que eso no nos favoreció en el sentido de la cabeza del jugador: Lucho sabía que iba a salir, James sabía que iba a entrar... los demás muchachos, Yaser también”, arrancó afirmando Lorenzo.

Luego, añadió: “El hecho de haber planificado, y haberlo conversado con ellos, no nos ayudó en el sentido de la concentración total que merece un partido, ¿no? La entrega total de cada minuto que tienen que tener en campo. Pero bueno, las conclusiones las vamos a ir sacando. Ya tengo un vivo, una sensación, pero quiero ver mejor las acciones de cada uno”.

Y, finalmente, sentenció: “Costó armar las sociedades que imaginábamos, pero bueno, típico de un equipo que se retoca de un partido a otro”.

Más sobre el juego entre Colombia y Canadá

Lorenzo puso a prueba algunas de sus fichas para el Mundial, especialmente ante la ausencia en la convocatoria de Jhon Arias, a quien prefirió darle tiempo para que se adapte al Wolverhampton de Inglaterra.

Sin el volante, que cumple el rol de articulador entre los mediocampistas de primera línea y el ataque, el DT ubicó de inicio al “10” Juan Fernando Quintero y a Jaminton Campaz, de un perfil similar en sus movimientos.

Pero ante la falta de claridad en el primer tiempo, en parte por el poco tiempo efectivo de juego, para la segunda parte Lorenzo le dio ingreso a James Rodríguez para hacer pareja con Quintero. Como pocos seleccionadores en el mundo, Lorenzo se dio el lujo de unir por algunos minutos a dos enganches dueños de zurdas mágicas.

Sin embargo, el juego físico y por momentos agresivo de los canadienses no dejó desplegar el estilo asociado que caracteriza a Colombia, que sufrió 18 faltas.

Colombia no pudo descifrar la forma de vencer a Canadá en amistoso. | Foto: Getty Images

¿Oportunidad perdida?

Este partido fue la gran oportunidad para asegurar su boleto al Mundial del lateral derecho Andrés Román, el volante Juan Camilo Portilla y el delantero Juan Camilo Cucho Hernández, goleador con el Real Betis en el fútbol español. Sin embargo, ninguno hizo una actuación que haga pensar más de la cuenta a Lorenzo.

Tampoco fue el día de Luis Díaz, que en la única opción que tuvo, tras una combinación con Hernández, erró un gol.

Para Norteamérica 2026, Colombia tiene el reto de superar su mejor desempeño en un Mundial, los cuartos de final en Brasil 2014.