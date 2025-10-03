¿Por qué Jhon Arias no fue convocado a la Selección Colombia? Ventilan la razón de su ausencia

Jhon Arias fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos contra México y Canadá.

El chocoano viene sumando minutos con Wolverhampton y no presenta ninguna lesión que le impida jugar; sin embargo, Néstor Lorenzo lo dejó por fuera para sorpresa de todos los hinchas.

Arias ha sido habitual en las convocatorias de este proceso mundialista e incluso es considerado uno de los titulares indiscutibles en ataque al lado de Luis Díaz y James Rodríguez.

En su lugar, la Selección Colombia cuenta con nombres como el de Yaser Asprilla o Kevin Serna, que pueden reemplazarlo dependiendo del planteamiento elegido por el cuerpo técnico.

Jhon Arias, mediocampista de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

Decisión de la Selección Colombia

Felipe Sierra, periodista colombiano, reveló detalles sobre la ausencia de Jhon Arias y explicó que fue una decisión tomada en el seno del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

“A él no le dijeron nada. O sea, Jhon Arias hoy se sorprendió al no ser llamado. La ausencia de Jhon Arias, no sé si lo sepa, pero lo que me dicen en Federación es pensando en su desarrollo como jugador de Wolves”, indicó Sierra.

Cabe recordar que Wolverhampton marcha en el fondo de la tabla de la Premier League y todavía no sabe lo que es ganar en este campeonato.

Arias empezó a tener buenas sensaciones en los últimos partidos y la Tricolor no quiere cortar ese proceso para partidos amistosos que no influyen en su posible convocatoria para el Mundial.

“Yo creo que estas cosas se deberían hablar con el jugador y, si esta es la explicación, por qué no aplica para Yerson Mosquera, que juega en el mismo equipo y no viene teniendo minutos”, cuestionó el periodista en su cuenta de Kick.

Lo cierto es que Jhon Arias se ha convertido en el jugador más veces sustituido por Lorenzo desde que asumió las riendas de la Selección Colombia. Habitualmente es un cambio fijo sobre el minuto 60-70 de partido, lo que habla de su rol dentro de la plantilla.

Jhon Arias, enfocado en el Mundial

Lo más curioso de esa ausencia es que llega justo después de que Jhon Arias hablara desde Inglaterra sobre los objetivos de la Selección Colombia y la preparación en estos meses que restan antes del debut.

“Hicimos una gran Eliminatoria, oscilamos en algún pasaje y eso nos llevó a demorar la clasificación. Tuvimos una racha poco acertada. Tenemos grandes jugadores y mucho trabajo. No se daban los resultados, por ahí nos faltaba cerrar mejor los partidos o leerlos mejor. Nos sirvió para mejorar como Selección”, dijo hace unos días.