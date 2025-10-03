Alarmante borrada de Camilo Vargas en Selección Colombia: prensa mexicana revela la razón

Colombia dio a conocer este viernes la lista de citados para los juegos amistosos de los próximos días ante México y Canadá.

En los convocados varios jugadores que habitualmente son llamados no están; uno que llama poderosamente la atención por ser baja es el golero, Camilo Vargas.

Quien permanece como el titular del arco desde hace un buen tiempo, no fue contemplado para ser opción del arco.

Camilo Vargas es el arquero titular de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Quienes terminaron por ser llamados fueron Kevin Mier, Álvaro Montero y David Ospina.

En el país se empezó a especular sobre posible razones que dejaron al bogotano por fuera. Una de ellas alguna lesión, o problema con su salud.

En México dan primer parte

De inmediato se buscó algún tipo de información en México, donde milita el portero con los colores de Atlas.

Allí el reconocido Diario Récord tituló en una nota reciente: “¡Alarmante! Camilo Vargas recibió balonazo en la cara”.

Dicha novedad se habría dado durante el juego del pasado fin de semana, en el que Atlas venció a Necaxa por marcador de 3-2.

En continuidad a lo dicho en primera instancia, el medio relató que “hubo un impacto directo en el rostro del guardameta colombiano, acción que lo dejó muy tocado en el césped”.

Fue tal la gravedad de lo sucedido, que fue necesario activar el “protocolo de contusiones”.

Por varios minutos el guardameta estuvo postrado en el campo de juego, lo que derivó en “momentos de tensión y preocupación”.

A pesar de que fue una situación de alto riesgo, Vargas tuvo la chance de mantenerse en el juego hasta el pitazo final. Su hombría para seguir le hizo ganarse a la afición rojinegra.

“Luego de que Vargas estuvo lejos de peligro, sus compañeros y en las transmisiones del partido, se cayeron en elogios para él”, apuntaron.

¿Quién debería ser el titular del arco?

Ante la ausencia de Camilo Vargas, al cuerpo técnico de la selección les quedará elegir entre los otros tres llamados para suplirlo.

Sin embargo, solo uno de esos tres se podría decir que está en forma óptima; David Ospina, sin embargo, su edad pone a dudar si sería el hombre idóneo.

Álvaro Montero recibió de nuevo la confianza por parte de Néstor Lorenzo. | Foto: Getty Images

En los casos de Kevin Mier y Álvaro Montero, el primero viene de errores recientes tanto con Colombia, como con Cruz Azul.

Por su parte, el exarquero de Millonarios no se ha visto con regularidad en Vélez Sársfield, lo que hace temer que esté salido de ritmo de competencia.

Quien apunta con más fuerza a tomar el lugar de Vargas es Mier, que terminó siendo el arquero en las eliminatorias durante el juego frente a Venezuela.