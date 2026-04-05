Exarquero de Selección Colombia eligió entre Camilo Vargas y Álvaro Montero: verdecito para el Mundial 2026

Sigue siendo sonora la actuación de la Selección Colombia en los amistosos de la fecha Fifa de marzo ante Croacia y Francia. En ambas perdió La Tricolor, 2-1 ante los croatas y 3-1 frente a los franceses.

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Hubo muchos aspectos a tener en cuenta en ambos compromisos. Por ejemplo, ante Croacia el arquero colombiano fue Camilo Vargas, y frente a Francia el portero cafetero fue Álvaro Montero. Es decir, Néstor Lorenzo alternó entre dos de sus tres llamados a esa posición, pues también tenía a David Ospina.

Sin embargo, el debate está a flor de piel entre la prensa y los aficionados: ¿Quién debe ser el portero titular de la Selección Colombia? Un exarquero, con pasado en La Tricolor, dio su veredicto.

Cristian Bonilla: “Camilo tiene el puesto ganado”

Se trata de Cristian Bonilla, hoy retirado pero que integró procesos formativos en la Selección Colombia. Incluso, fue llamado por el equipo mayor en varias oportunidades.

Bonilla tiene una ventaja para dar su veredicto: además de la experiencia que carga a cuestas, a pesar de tener apenas 32 años, conoce a los tres porteros que parecen estar fijos por Lorenzo: Vargas, Montero y Ospina.

De hecho, Cristian Bonilla habló con Gol Caracol antes del partido contra Francia, y aunque dijo que desde su perspectiva el portero debía ser Camilo Vargas, finalmente Néstor Lorenzo eligió a Álvaro Montero.

Para Cristian Bonilla, el portero titular de la Selección Colombia debería ser Camilo Vargas. Foto: Getty Images.

No obstante, lo dejó claro: “Los conozco a los dos (Vargas y Montero), jugué con los tres. Siento que Álvaro (Montero) está haciendo un gran torneo en Argentina, empezó muy bien, pero opinión muy personal, para mí, Camilo tiene el puesto ganado, hace mucho rato, por respeto, por jerarquía, por lo que ha hecho en Atlas”.

El medio referenciado añadió: “el exAtlético Nacional fue contundente en que Camilo Vargas debe ser el número uno bajo el arco en la ‘tricolor’ no sólo ante Francia, sino para lo que viene: el Mundial 2026″.

A pocos meses del arranque del Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo tiene bastante trabajo encima para corregir lo que la Selección Colombia mostró ante Croacia y Francia. Uno de esos temas es quién será su portero titular, tomando en cuenta que tanto Vargas como Montero cometieron errores que acabaron en goles.

Cristian Bonilla (centro, de verde) jugando con la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2011 de la categoría. Foto: Colprensa - Raúl Palacios.

“Yo le daría continuidad a Camilo, respetaría su puesto, su lugar, su experiencia y lo que viene haciendo no sólo en su club, sino también en la Selección Colombia”, añadió Bonilla en la charla referenciada.