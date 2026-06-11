Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un modelo de predicción desarrollado por Credicorp Capital ubicó a España como la principal candidata para quedarse con el título, mientras que Colombia aparece dentro del grupo de las diez selecciones con mayores probabilidades de conquistar el torneo.

Agonía en Uzbekistán: sufre por recaída para el debut vs. Colombia del Mundial 2026

El análisis proyecta que la selección española tendría una probabilidad de 33,7 % de levantar el trofeo, muy por encima de otros favoritos tradicionales. El ranking lo completan Francia (18,5 %), Inglaterra (11,5 %), Argentina (9,3 %), Portugal (5,8 %), Brasil (5 %), Países Bajos (3,5 %), Colombia (3 %), Alemania (2,8 %) y Noruega (1,6 %).

Para llegar a estas conclusiones, la entidad combinó diferentes herramientas estadísticas. El modelo utiliza el sistema de calificación Elo, el ranking FIFA, distribuciones de Poisson para estimar marcadores y más de 50.000 simulaciones completas del torneo mediante el método Monte Carlo.

Posteriormente, los resultados fueron ajustados con información proveniente de mercados internacionales de predicción como Polymarket y Kalshi.

Proyecciones mundialistas

Según las proyecciones, la fase de grupos tendría la siguiente conformación:

-Grupo A avanzarían México y Corea del Sur.

-Grupo B avanzarían Suiza y Canadá.

-Grupo C avanzarían Brasil y Marruecos.

-Grupo D avanzarían Estados Unidos y Turquía.

-Grupo E avanzarían Alemania y Ecuador.

-Grupo F avanzarían Países Bajos y Japón.

-Grupo G avanzarían Bélgica e Irán.

-Grupo H avanzarían España y Uruguay.

-Grupo I avanzarían Francia y Noruega.

-Grupo J avanzarían Argentina y Austria.

-Grupo K avanzarían Portugal y Colombia.

-Grupo L avanzarían Inglaterra y Croacia.

Entre los mejores terceros clasificados aparecerían República Checa, Bosnia y Herzegovina, Escocia, Australia, Costa de Marfil, Suecia, Senegal y Argelia.

Shakira se pronunció luego de su presentación en el Mundial 2026 y dio contundente mensaje: “Que puedan triunfar en la vida”

El estudio también proyecta el recorrido de las principales selecciones durante la fase eliminatoria. En octavos de final, Francia eliminaría a Alemania, Países Bajos superaría a Corea del Sur, Brasil vencería a Noruega, Inglaterra derrotaría a México, Bélgica dejaría en el camino a Estados Unidos, Argentina eliminaría a Turquía y Portugal haría lo propio con Suiza.

Las probabilidades reflejan tendencias estadísticas, pero no sustituyen lo que ocurre dentro de la cancha. Foto: Getty Images

En el caso colombiano, la simulación estima que la selección nacional terminaría segunda del Grupo K detrás de Portugal. Posteriormente derrotaría a Croacia en la ronda de dieciseisavos de final, pero quedaría eliminada en octavos frente a España, equipo que aparece como el gran favorito del torneo.

Las semifinales enfrentarían a Francia contra España y a Inglaterra contra Argentina. De acuerdo con el modelo, los españoles superarían a los franceses, mientras que los ingleses harían lo propio frente a los campeones del mundo vigentes.

La final sería entre España e Inglaterra, con triunfo para el conjunto ibérico. Por su parte, Francia vencería a Argentina en el partido por el tercer puesto.

Rafael Castellanos, Managing Director Asset Management de Credicorp Capital, explicó que, aunque las simulaciones ofrecen una aproximación estadística robusta, el fútbol sigue teniendo un componente impredecible.

Un colombiano marcó el primer gol del Mundial 2026: así definió Julián Quiñones en México vs. Sudáfrica

Según señaló, selecciones como Colombia cuentan con el potencial suficiente para alterar cualquier pronóstico construido a partir de algoritmos y modelos matemáticos.

Pese a ello, las cifras muestran que España llega al Mundial 2026 como la selección con mejores perspectivas estadísticas. El reto ahora será trasladar ese favoritismo del papel a la cancha, donde históricamente las sorpresas también han sido protagonistas de la Copa del Mundo.