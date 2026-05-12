La selección española recupera una figura para el Mundial 2026: inspiración total para Lamine Yamal

El extremo del Athletic Club, Nico Williams, clave en la selección española, se perderá lo que queda de temporada en Europa por una “lesión muscular moderada”, informó el club vasco. Sin embargo, el futbolista español estaría disponible para el Mundial 2026.

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Nico Williams sufre “una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda”, afirmó el Athletic Club de Bilbao en un comunicado de prensa. El reporte médico encendió las alarmas en su momento, pero ahora se abre una luz de esperanza para verlo en acción en la Copa del Mundo.

El extremo español se fue al suelo el domingo pasado en el minuto 36 del partido de LaLiga contra el Valencia en San Mamés tras notar unas molestias en el muslo izquierdo, teniendo que ser sustituido por su hermano Iñaki Williams.

Nico Williams, figura del partido ante Roma Foto: AP

El Athletic Club no precisa el tiempo de baja de Nico, limitándose a afirmar que queda pendiente de evolución, pero, según la prensa local, podría estar de baja unas tres semanas, llegando ajustado a los primeros trabajos para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Es decir, el jugador queda descartado para lo que queda de LaLiga, que finaliza el 24 de mayo, pero podría llegar para el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio. Un respiro total para el técnico Luis de la Fuente, quien cuenta con Nico Williams incluso en un esquema titular ofensivo.

Luz de esperanza para Lamine Yamal

España empezará su periplo mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta, donde, además de Nico Williams, espera contar con Lamine Yamal, lesionado unas semanas atrás en el FC Barcelona. El equipo nacional español anhela tenerlo a disposición para este primer compromiso.

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El ’10’ del Barça sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo el 22 de abril pasado al tirar el penalti decisivo en el encuentro de LaLiga contra el Celta de Vigo (1-0).

Desde entonces, Lamine Yamal no ha vuelto a jugar con su equipo, mientras espera poder recuperarse a tiempo para estar con la selección española en su primer Mundial. Sería un completo desastre si no alcanza a estar, además de una de las bajas más notables en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde entonces, Lamine Yamal no ha vuelto a jugar con su equipo, mientras espera poder recuperarse a tiempo para estar con la selección española en su primer Mundial. Sería un completo desastre si no alcanza a estar, además de una de las bajas más notables en Estados Unidos, México y Canadá.

Palabras del DT de España sobre Williams y Lamine

Luis de la Fuente confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial 2026, en medio de un trabajo de análisis, seguimiento constante y observación de la Real Federación Española de Fútbol.

“Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido”, dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes, además del centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, quien sufre una fractura por estrés.

Lamine Yamal, lesionado en pleno partido de Barcelona contra Celta de Vigo. Foto: Getty Images

“Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante”, afirmó el seleccionador español, quien consideró que “está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones”.

“El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación”, explicó De la Fuente.