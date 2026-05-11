Selección Argentina publicó la prelista para el Mundial 2026: estos son los 55 jugadores

Por medio de un comunicado oficial, este lunes 11 de mayo, la Selección Argentina dio a conocer la lista de 55 jugadores que integran la prelista de cara al Mundial 2026. El primer grupo elegido por el técnico, Lionel Scaloni, de cara a la cita orbital:

Emiliano Martínez - Aston Villa Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella Juan Musso - Atlético De Madrid Walter Benítez - Crystal Palace Fc Facundo Cambeses - Racing Club Santiago Beltran - River Plate Agustín Giay - Palmeiras Gonzalo Montiel - River Plate Nahuel Molina - Atlético De Madrid Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise Lucas Martinez Quarta - River Plate Marcos Senesi - Bournemounth Lisandro Martínez - Manchester United Nicolás Otamendi - Sl Benfica Germán Pezzella - River Plate Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella Cristian Romero - Tottenhman Hotspur Lautaro Di Lollo - Boca Juniors Zaid Romero - Getafe Cf Facundo Medina - Olympique De Marsella Marcos Acuña - River Plate Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon Gabriel Rojas - Racing Club Máximo Perrone - Calcio Como 1907 Leandro Paredes - Boca Juniors Guido Rodríguez - Valencia Cf Aníbal Moreno - River Plate Milton Delgado - Boca Juniors Alan Varela - Fc Porto Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul - Inter De Miami Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen Enzo Fernández - Chelsea Alexis Mac Allister - Liverpool Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié Nicolás Domínguez - Nottingham Forest Emiliano Buendia - Aston Villa Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo Lionel Messi - Inter De Miami Nicolás Paz - Calcio Como 1907 Franco Mastantuono - Real Madrid Thiago Almada - Atlético De Madrid Tomás Aranda - Boca Juniors Nicolás González - Atlético De Madrid Alejandro Garnacho - Chelsea Giuliano Simeone - Atlético De Madrid Matías Soulé - As Roma Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni - Sl Benfica Santiago Castro - Bologna Fc Lautaro Martínez - Internazionale De Milán José Manuel López - Palmeiras Julián Álvarez - Atlético De Madrid Mateo Pellegrino - Parma Calcio

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

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En la lista destacan el astro Lionel Messi, pero también otros héroes de Catar 2022 como Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nico Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes, y varios otros más que se hicieron con el trofeo.

Argentina mantiene a varios de sus campeones en Catar 2022, con miras a United 2026. Foto: Getty Images

La prensa argentina no dudó en destacar a nombres como Mateo Pellegrino, Santiago Castro, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Esto como las caras nuevas del plantel albiceleste, con miras también hacia el futuro de un seleccionado que despierta todo tipo de emociones en el planeta entero.