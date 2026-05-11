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Selección Argentina publicó la prelista para el Mundial 2026: estos son los 55 jugadores

Ya hay un primer grupo, elegido por el técnico Lionel Scaloni, en busca del bicampeonato en la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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Redacción Deportes
11 de mayo de 2026 a las 8:41 a. m.
AFA publicó la prelista oficial para el Mundial 2026. 55 jugadores la conforman, incluyendo al capitán, Lionel Messi.
AFA publicó la prelista oficial para el Mundial 2026. 55 jugadores la conforman, incluyendo al capitán, Lionel Messi. Foto: Getty Images

Por medio de un comunicado oficial, este lunes 11 de mayo, la Selección Argentina dio a conocer la lista de 55 jugadores que integran la prelista de cara al Mundial 2026. El primer grupo elegido por el técnico, Lionel Scaloni, de cara a la cita orbital:

  1. Emiliano Martínez - Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
  3. Juan Musso - Atlético De Madrid 
  4. Walter Benítez - Crystal Palace Fc
  5. Facundo Cambeses - Racing Club 
  6. Santiago Beltran - River Plate
  7. Agustín Giay - Palmeiras 
  8. Gonzalo Montiel - River Plate
  9. Nahuel Molina - Atlético De Madrid 
  10. Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
  11. Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise 
  12. Lucas Martinez Quarta - River Plate 
  13. Marcos Senesi - Bournemounth 
  14. Lisandro Martínez - Manchester United 
  15. Nicolás Otamendi - Sl Benfica 
  16. Germán Pezzella - River Plate 
  17. Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella 
  18. Cristian Romero - Tottenhman Hotspur 
  19. Lautaro Di Lollo - Boca Juniors 
  20. Zaid Romero - Getafe Cf
  21. Facundo Medina - Olympique De Marsella 
  22. Marcos Acuña - River Plate 
  23. Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon 
  24. Gabriel Rojas - Racing Club 
  25. Máximo Perrone - Calcio Como 1907
  26. Leandro Paredes - Boca Juniors 
  27. Guido Rodríguez - Valencia Cf
  28. Aníbal Moreno - River Plate 
  29. Milton Delgado - Boca Juniors 
  30. Alan Varela - Fc Porto 
  31. Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen 
  32. Rodrigo De Paul - Inter De Miami 
  33. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen 
  34. Enzo Fernández - Chelsea 
  35. Alexis Mac Allister - Liverpool 
  36. Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  37. Nicolás Domínguez - Nottingham Forest 
  38. Emiliano Buendia - Aston Villa 
  39. Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo 
  40. Lionel Messi - Inter De Miami 
  41. Nicolás Paz - Calcio Como 1907
  42. Franco Mastantuono - Real Madrid 
  43. Thiago Almada - Atlético De Madrid 
  44. Tomás Aranda - Boca Juniors 
  45. Nicolás González - Atlético De Madrid 
  46. Alejandro Garnacho - Chelsea 
  47. Giuliano Simeone - Atlético De Madrid 
  48. Matías Soulé - As Roma
  49. Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club 
  50. Gianluca Prestianni - Sl Benfica 
  51. Santiago Castro - Bologna Fc 
  52. Lautaro Martínez - Internazionale De Milán 
  53. José Manuel López - Palmeiras 
  54. Julián Álvarez - Atlético De Madrid 
  55. Mateo Pellegrino - Parma Calcio
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La base y el futuro: Argentina deja en claro que quiere ser bicampeón mundial

En la lista destacan el astro Lionel Messi, pero también otros héroes de Catar 2022 como Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nico Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes, y varios otros más que se hicieron con el trofeo.

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La prensa argentina no dudó en destacar a nombres como Mateo Pellegrino, Santiago Castro, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Esto como las caras nuevas del plantel albiceleste, con miras también hacia el futuro de un seleccionado que despierta todo tipo de emociones en el planeta entero.