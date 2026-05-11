El día de hoy, se espera que 11 vehículos con 500 indígenas misak lleguen a Bogotá en horas de la mañana. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que los manifestantes irán al Ministerio del Interior y la Cancillería.

En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. La normativa rige de lunes a viernes entre las 6 a. m. y las 9 p. m.

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Así está el tráfico en la capital:

11:01 a. m.: Accidente en Usaquén

Un bus zonal y un automóvil colisionaron en la carrera séptima con calle 153, sentido sur-norte.

9:28 a. m.: Vehículos represados en el CAN

Hay 120 vehículos represados del Dane, Ministerio de Minas y Energía e Invima debido a la llegada de la caravana indígena.

8:53 a. m.: Cierres preventivos en el centro

Se realizan cierres por posibles manifestaciones en la Plaza de Bolívar, en la carrera 8 con calle 12.

8:49 a. m.: Llega la comunidad Misak a Bogotá

La Secretaría de Gobierno anunció que la caravana se desplazó por la NQS sentido sur-norte. Ahora, los buses llegaron a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural en el CAN.

8:29 a. m.: Accidente en la calle 13

Un siniestro se presentó entre dos camiones y un automóvil en la av. Centenario (calle 13) con carrera 87, sentido oriente-occidente. El accidente causó la afectación de un carril.

8:11 a. m.: Siniestro en Puente Aranda

Dos motociclistas colisionaron en la av. Américas con carrera 39, sentido oriente-occidente. Una ambulancia ya se encuentra en el lugar.

7:58 a. m.: Se habilitan los semáforos

Se restableció el funcionamiento de los semáforos en la intersección de la av. Boyacá con calle 66A. La movilidad del sector muestra mejoras.

6:29 a. m.: Falla semafórica en Engativá

Autoridades reportaron que a esta hora se presenta una falla en los semáforos de la intersección de la av. Boyacá con calle 66.