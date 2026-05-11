El día de hoy, se espera que 11 vehículos con 500 indígenas misak lleguen a Bogotá en horas de la mañana. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que los manifestantes irán al Ministerio del Interior y la Cancillería.
En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. La normativa rige de lunes a viernes entre las 6 a. m. y las 9 p. m.
Así está el tráfico en la capital:
11:01 a. m.: Accidente en Usaquén
Un bus zonal y un automóvil colisionaron en la carrera séptima con calle 153, sentido sur-norte.
[11:01 a.m.] #GestiónDleTráfico | Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre bus zonal y automóvil en la carrera 7 con calle 153, sentido sur-norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
🔵Unidad de grupo guía en el punto apoya la gestión del tráfico. pic.twitter.com/wSIjssGt6h
9:28 a. m.: Vehículos represados en el CAN
Hay 120 vehículos represados del Dane, Ministerio de Minas y Energía e Invima debido a la llegada de la caravana indígena.
#Reporte | •Manifestación comunidad Misak.— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 11, 2026
En el momento hay 120 vehículos represados (carros y motos) que hacen parte de El DANE, Ministerio de Minas y Energía e INVIMA.
Adicional se evidencia que la comunidad comienza a descargar ollas y algunos enceres. pic.twitter.com/yiNdJa86i2
8:53 a. m.: Cierres preventivos en el centro
Se realizan cierres por posibles manifestaciones en la Plaza de Bolívar, en la carrera 8 con calle 12.
[08:53 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se implementa cierre vial en inmediaciones a Plaza de Bolívar, en la carrera 8 con calle 12, por posible manifestación.🚧— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
Agentes Civiles y @TransitoBta, realizan monitoreo de las condiciones de movilidad en el sector. pic.twitter.com/KUGSKulepO
8:49 a. m.: Llega la comunidad Misak a Bogotá
La Secretaría de Gobierno anunció que la caravana se desplazó por la NQS sentido sur-norte. Ahora, los buses llegaron a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural en el CAN.
8:29 a. m.: Accidente en la calle 13
Un siniestro se presentó entre dos camiones y un automóvil en la av. Centenario (calle 13) con carrera 87, sentido oriente-occidente. El accidente causó la afectación de un carril.
[08:29 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos camiones y un automóvil en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 87, sentido oriente-occidente. @TransitoBta y ambulancia en el punto.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
❌Se genera afectación de un carril. pic.twitter.com/oZiEpiwVw8
8:11 a. m.: Siniestro en Puente Aranda
Dos motociclistas colisionaron en la av. Américas con carrera 39, sentido oriente-occidente. Una ambulancia ya se encuentra en el lugar.
[08:11 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, entre dos motociclistas en la Av. Américas con carrera 39, sentido oriente-occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
🚑Unidad de ambulancia en el punto.
❌Se genera afectación de la intersección. pic.twitter.com/HuDCFKFi0I
7:58 a. m.: Se habilitan los semáforos
Se restableció el funcionamiento de los semáforos en la intersección de la av. Boyacá con calle 66A. La movilidad del sector muestra mejoras.
[07:58 a.m.] ✅#GestiónDelTráfico | Se restablece el funcionamiento en la intersección semafórica de la Av. Boyacá con calle 66A. Mejoran las condiciones de movilidad en el sector. https://t.co/42k7IqXliS pic.twitter.com/ybD0AA1kNz— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
6:29 a. m.: Falla semafórica en Engativá
Autoridades reportaron que a esta hora se presenta una falla en los semáforos de la intersección de la av. Boyacá con calle 66.
[06:29 a.m.] 🚦 #AEstaHora | Se presenta falla semafórica en la localidad de Engativá, en la interseccion de la Av. Boyacá con calle 66.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 11, 2026
🔵 Grupo guía en el punto apoya la #GestiónDelTráfico. pic.twitter.com/gmfPazddZr